БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Arm Holdings PLC ағымдағы бағасы: 172.3 USD. Нақты уақыттағы ARMON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ARMON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Arm Holdings PLC ағымдағы бағасы: 172.3 USD. Нақты уақыттағы ARMON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ARMON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ARMON туралы толығырақ

ARMON Баға туралы ақпарат

ARMON деген не

ARMON Ресми веб-сайт

ARMON Токеномикасы

ARMON Баға болжамы

ARMON Тарих

ARMON Сатып алу нұсқаулығы

ARMON фиатқа айырбастау

ARMON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Arm Holdings PLC Логотип

Arm Holdings PLC бағасы(ARMON)

1 ARMON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$172.36
$172.36$172.36
+2.35%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:44:32 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 167.69
$ 167.69$ 167.69
24 сағаттық төмен
$ 173.36
$ 173.36$ 173.36
24 сағаттық жоғары

$ 167.69
$ 167.69$ 167.69

$ 173.36
$ 173.36$ 173.36

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+0.45%

+2.35%

-3.47%

-3.47%

Arm Holdings PLC (ARMON) нақты уақыттағы баға $ 172.3. Соңғы 24 сағат ішінде ARMON мен $ 167.69 аралығында сауда жасалып, ал $ 173.36 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ARMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 191.8179294374928, ал ең төменгісі — $ 130.83952449123566.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ARMON соңғы бір сағатта +0.45% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.35%, ал соңғы 7 күнде -3.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Arm Holdings PLC (ARMON) Нарықтық ақпарат

No.2202

$ 954.43K
$ 954.43K$ 954.43K

$ 53.90K
$ 53.90K$ 53.90K

$ 954.43K
$ 954.43K$ 954.43K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.35512285
5,539.35512285 5,539.35512285

ETH

Arm Holdings PLC нарықтық капитализациясы $ 954.43K, тәуліктік сауда көлемі $ 53.90K. ARMON айналымдағы мөлшері 5.54K, жалпы мөлшері 5539.35512285. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 954.43K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Баға тарихы USD

Arm Holdings PLC Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +3.9575+2.35%
30 күн$ +20.32+13.37%
60 күн$ +72.3+72.30%
90 күн$ +72.3+72.30%
Бүгінгі Arm Holdings PLC бағасының өзгеруі

Бүгін ARMON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +3.9575 (+2.35%) өзгерісін тіркеді.

Arm Holdings PLC 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +20.32 (+13.37%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Arm Holdings PLC 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ARMON $ +72.3 (+72.30%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Arm Holdings PLC 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +72.3 (+72.30%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Arm Holdings PLC (ARMON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Arm Holdings PLC Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Arm Holdings PLC (ARMON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Arm Holdings PLC инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ARMON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Arm Holdings PLC біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Arm Holdings PLC сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Arm Holdings PLC Баға болжамы (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Arm Holdings PLC (ARMON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Arm Holdings PLC.

Қазір Arm Holdings PLC баға болжамын тексеріңіз!

Arm Holdings PLC (ARMON) токеномикасы

Arm Holdings PLC (ARMON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ARMON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Arm Holdings PLC (ARMON)

Arm Holdings PLC қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Arm Holdings PLC оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ARMON - жергілікті валюталарға

1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден VND-ге
4,534,074.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AUD-ге
A$263.619
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден GBP-ге
130.948
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден EUR-ге
148.178
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден USD-ге
$172.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MYR-ге
RM721.937
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TRY-ге
7,243.492
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден JPY-ге
¥26,534.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ARS-ге
ARS$248,987.284
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден RUB-ге
13,911.502
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден INR-ге
15,295.071
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден IDR-ге
Rp2,871,665.518
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PHP-ге
10,127.794
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден EGP-ге
￡E.8,141.175
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BRL-ге
R$921.805
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден CAD-ге
C$241.22
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BDT-ге
21,027.492
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден NGN-ге
248,987.284
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден COP-ге
$665,250.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ZAR-ге
R.2,987.682
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден UAH-ге
7,243.492
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TZS-ге
T.Sh.423,341.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден VES-ге
Bs38,078.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден CLP-ге
$161,962
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PKR-ге
Rs48,712.656
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден KZT-ге
90,493.683
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден THB-ге
฿5,592.858
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TWD-ге
NT$5,320.624
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AED-ге
د.إ632.341
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден CHF-ге
Fr137.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден HKD-ге
HK$1,338.771
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AMD-ге
֏65,913.365
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MAD-ге
.د.م1,604.113
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MXN-ге
$3,185.827
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SAR-ге
ريال646.125
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ETB-ге
Br26,296.426
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден KES-ге
KSh22,250.822
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден JOD-ге
د.أ122.1607
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PLN-ге
635.787
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден RON-ге
лв759.843
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SEK-ге
kr1,635.127
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BGN-ге
лв291.187
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден HUF-ге
Ft57,992.734
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден CZK-ге
3,640.699
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден KWD-ге
د.ك52.8961
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ILS-ге
559.975
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BOB-ге
Bs1,194.039
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AZN-ге
292.91
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TJS-ге
SM1,588.606
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден GEL-ге
466.933
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AOA-ге
Kz157,063.511
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BHD-ге
.د.ب64.7848
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BMD-ге
$172.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден DKK-ге
kr1,116.504
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден HNL-ге
L4,529.767
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MUR-ге
7,915.462
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден NAD-ге
$2,980.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден NOK-ге
kr1,747.122
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден NZD-ге
$301.525
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PAB-ге
B/.172.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PGK-ге
K725.383
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден QAR-ге
ر.ق628.895
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден RSD-ге
дин.17,545.309
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден UZS-ге
soʻm2,051,190.148
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ALL-ге
L14,473.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ANG-ге
ƒ308.417
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден AWG-ге
ƒ308.417
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BBD-ге
$344.6
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BAM-ге
KM291.187
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BIF-ге
Fr508,112.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BND-ге
$223.99
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BSD-ге
$172.3
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден JMD-ге
$27,650.704
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден KHR-ге
691,967.138
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден KMF-ге
Fr73,399.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден LAK-ге
3,745,652.099
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден LKR-ге
රු52,449.843
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MDL-ге
L2,915.316
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MGA-ге
Ar776,125.35
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MOP-ге
P1,378.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MVR-ге
2,636.19
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MWK-ге
MK298,613.13
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден MZN-ге
MT11,009.97
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден NPR-ге
रु24,452.816
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден PYG-ге
1,221,951.6
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден RWF-ге
Fr250,351.9
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SBD-ге
$1,418.029
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SCR-ге
2,463.89
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SRD-ге
$6,633.55
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SVC-ге
$1,505.902
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден SZL-ге
L2,980.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TMT-ге
m603.05
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TND-ге
د.ت509.1465
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден TTD-ге
$1,166.471
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден UGX-ге
Sh600,293.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден XAF-ге
Fr98,038.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден XCD-ге
$465.21
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден XOF-ге
Fr98,038.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден XPF-ге
Fr17,746.9
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BWP-ге
P2,312.266
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден BZD-ге
$346.323
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден CVE-ге
$16,494.279
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден DJF-ге
Fr30,669.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден DOP-ге
$11,094.397
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден DZD-ге
د.ج22,524.779
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден FJD-ге
$391.121
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден GNF-ге
Fr1,498,148.5
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден GTQ-ге
Q1,319.818
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден GYD-ге
$36,038.268
1 Arm Holdings PLC(ARMON)-ден ISK-ге
kr21,709.8

Arm Holdings PLC Ресурс

Arm Holdings PLC тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Arm Holdings PLC веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Arm Holdings PLC туралы басқа сұрақтар

Arm Holdings PLC (ARMON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ARMON бағасы — 172.3 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ARMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ARMON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 172.3. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Arm Holdings PLC үшін нарықтық капитализация қандай?
ARMON үшін нарықтық капитализация: $ 954.43K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ARMON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ARMON айналымдағы ұсынысы: 5.54K USD.
ARMON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ARMON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 191.8179294374928 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ARMON бағасы қандай болды?
ARMON 130.83952449123566 USD ATL бағасына жетті.
ARMON үшін сауда көлемі қандай?
ARMON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 53.90K USD.
Биыл ARMON өседі ме?
ARMON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ARMON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:44:32 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ARMON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 172.3 USD

ARMON-мен саудалаңыз

ARMON/USDT
$172.36
$172.36$172.36
+2.36%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,545.80
$107,545.80$107,545.80

-2.32%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,713.60
$3,713.60$3,713.60

-3.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.32
$175.32$175.32

-4.60%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9830
$0.9830$0.9830

-22.10%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,545.80
$107,545.80$107,545.80

-2.32%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,713.60
$3,713.60$3,713.60

-3.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.32
$175.32$175.32

-4.60%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4155
$2.4155$2.4155

-3.37%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9830
$0.9830$0.9830

-22.10%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0872
$0.0872$0.0872

+74.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05670
$0.05670$0.05670

+467.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.124590
$0.124590$0.124590

+92.82%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000807
$0.000000000807$0.000000000807

+85.51%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.8007
$1.8007$1.8007

+41.76%

0G Логотип

0G

0G

$1.341
$1.341$1.341

+38.81%