America Party ағымдағы бағасы: 0.0007286 USD. Нақты уақыттағы APETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. APETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

APETH туралы толығырақ

APETH Баға туралы ақпарат

APETH деген не

APETH Ресми веб-сайт

APETH Токеномикасы

APETH Баға болжамы

APETH Тарих

APETH Сатып алу нұсқаулығы

APETH фиатқа айырбастау

APETH Спот

APETH USDT-M фьючерстері

America Party Логотип

America Party бағасы(APETH)

1 APETH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0007296
$0.0007296$0.0007296
-2.73%1D
USD
America Party (APETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:43:32 (UTC+8)

America Party (APETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0007231
$ 0.0007231$ 0.0007231
24 сағаттық төмен
$ 0.0007635
$ 0.0007635$ 0.0007635
24 сағаттық жоғары

$ 0.0007231
$ 0.0007231$ 0.0007231

$ 0.0007635
$ 0.0007635$ 0.0007635

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.55%

-2.73%

-30.74%

-30.74%

America Party (APETH) нақты уақыттағы баға $ 0.0007286. Соңғы 24 сағат ішінде APETH мен $ 0.0007231 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0007635 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. APETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.041828596012183014, ал ең төменгісі — $ 0.000003393228455216.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, APETH соңғы бір сағатта -0.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.73%, ал соңғы 7 күнде -30.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

America Party (APETH) Нарықтық ақпарат

No.2319

$ 728.60K
$ 728.60K$ 728.60K

$ 54.37K
$ 54.37K$ 54.37K

$ 728.60K
$ 728.60K$ 728.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

America Party нарықтық капитализациясы $ 728.60K, тәуліктік сауда көлемі $ 54.37K. APETH айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 728.60K.

America Party (APETH) Баға тарихы USD

America Party Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000020477-2.73%
30 күн$ -0.0007414-50.44%
60 күн$ -0.0019584-72.89%
90 күн$ -0.0056184-88.53%
Бүгінгі America Party бағасының өзгеруі

Бүгін APETH өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000020477 (-2.73%) өзгерісін тіркеді.

America Party 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0007414 (-50.44%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

America Party 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда APETH $ -0.0019584 (-72.89%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

America Party 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0056184 (-88.53%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

America Party (APETH) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

America Party Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

America Party (APETH) деген не

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен America Party инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін APETH стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін America Party біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің America Party сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

America Party Баға болжамы (USD)

America Party (APETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін America Party (APETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: America Party.

Қазір America Party баға болжамын тексеріңіз!

America Party (APETH) токеномикасы

America Party (APETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. APETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады America Party (APETH)

America Party қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы America Party оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

APETH - жергілікті валюталарға

1 America Party(APETH)-ден VND-ге
19.173109
1 America Party(APETH)-ден AUD-ге
A$0.001114758
1 America Party(APETH)-ден GBP-ге
0.000553736
1 America Party(APETH)-ден EUR-ге
0.000626596
1 America Party(APETH)-ден USD-ге
$0.0007286
1 America Party(APETH)-ден MYR-ге
RM0.003052834
1 America Party(APETH)-ден TRY-ге
0.030630344
1 America Party(APETH)-ден JPY-ге
¥0.1122044
1 America Party(APETH)-ден ARS-ге
ARS$1.052885288
1 America Party(APETH)-ден RUB-ге
0.058827164
1 America Party(APETH)-ден INR-ге
0.064677822
1 America Party(APETH)-ден IDR-ге
Rp12.143328476
1 America Party(APETH)-ден PHP-ге
0.042827108
1 America Party(APETH)-ден EGP-ге
￡E.0.03442635
1 America Party(APETH)-ден BRL-ге
R$0.00389801
1 America Party(APETH)-ден CAD-ге
C$0.00102004
1 America Party(APETH)-ден BDT-ге
0.088918344
1 America Party(APETH)-ден NGN-ге
1.052885288
1 America Party(APETH)-ден COP-ге
$2.8131246
1 America Party(APETH)-ден ZAR-ге
R.0.012633924
1 America Party(APETH)-ден UAH-ге
0.030630344
1 America Party(APETH)-ден TZS-ге
T.Sh.1.7901702
1 America Party(APETH)-ден VES-ге
Bs0.1610206
1 America Party(APETH)-ден CLP-ге
$0.684884
1 America Party(APETH)-ден PKR-ге
Rs0.205989792
1 America Party(APETH)-ден KZT-ге
0.382668006
1 America Party(APETH)-ден THB-ге
฿0.023650356
1 America Party(APETH)-ден TWD-ге
NT$0.022499168
1 America Party(APETH)-ден AED-ге
د.إ0.002673962
1 America Party(APETH)-ден CHF-ге
Fr0.00058288
1 America Party(APETH)-ден HKD-ге
HK$0.005661222
1 America Party(APETH)-ден AMD-ге
֏0.27872593
1 America Party(APETH)-ден MAD-ге
.د.م0.006783266
1 America Party(APETH)-ден MXN-ге
$0.013471814
1 America Party(APETH)-ден SAR-ге
ريال0.00273225
1 America Party(APETH)-ден ETB-ге
Br0.111198932
1 America Party(APETH)-ден KES-ге
KSh0.094091404
1 America Party(APETH)-ден JOD-ге
د.أ0.0005165774
1 America Party(APETH)-ден PLN-ге
0.002688534
1 America Party(APETH)-ден RON-ге
лв0.003213126
1 America Party(APETH)-ден SEK-ге
kr0.006914414
1 America Party(APETH)-ден BGN-ге
лв0.001231334
1 America Party(APETH)-ден HUF-ге
Ft0.245232188
1 America Party(APETH)-ден CZK-ге
0.015395318
1 America Party(APETH)-ден KWD-ге
د.ك0.0002236802
1 America Party(APETH)-ден ILS-ге
0.00236795
1 America Party(APETH)-ден BOB-ге
Bs0.005049198
1 America Party(APETH)-ден AZN-ге
0.00123862
1 America Party(APETH)-ден TJS-ге
SM0.006717692
1 America Party(APETH)-ден GEL-ге
0.001974506
1 America Party(APETH)-ден AOA-ге
Kz0.664169902
1 America Party(APETH)-ден BHD-ге
.د.ب0.0002739536
1 America Party(APETH)-ден BMD-ге
$0.0007286
1 America Party(APETH)-ден DKK-ге
kr0.004721328
1 America Party(APETH)-ден HNL-ге
L0.019154894
1 America Party(APETH)-ден MUR-ге
0.033471884
1 America Party(APETH)-ден NAD-ге
$0.01260478
1 America Party(APETH)-ден NOK-ге
kr0.007388004
1 America Party(APETH)-ден NZD-ге
$0.00127505
1 America Party(APETH)-ден PAB-ге
B/.0.0007286
1 America Party(APETH)-ден PGK-ге
K0.003067406
1 America Party(APETH)-ден QAR-ге
ر.ق0.00265939
1 America Party(APETH)-ден RSD-ге
дин.0.074193338
1 America Party(APETH)-ден UZS-ге
soʻm8.673808136
1 America Party(APETH)-ден ALL-ге
L0.0612024
1 America Party(APETH)-ден ANG-ге
ƒ0.001304194
1 America Party(APETH)-ден AWG-ге
ƒ0.001304194
1 America Party(APETH)-ден BBD-ге
$0.0014572
1 America Party(APETH)-ден BAM-ге
KM0.001231334
1 America Party(APETH)-ден BIF-ге
Fr2.1486414
1 America Party(APETH)-ден BND-ге
$0.00094718
1 America Party(APETH)-ден BSD-ге
$0.0007286
1 America Party(APETH)-ден JMD-ге
$0.116925728
1 America Party(APETH)-ден KHR-ге
2.926101316
1 America Party(APETH)-ден KMF-ге
Fr0.3103836
1 America Party(APETH)-ден LAK-ге
15.839130118
1 America Party(APETH)-ден LKR-ге
රු0.221793126
1 America Party(APETH)-ден MDL-ге
L0.012327912
1 America Party(APETH)-ден MGA-ге
Ar3.2819787
1 America Party(APETH)-ден MOP-ге
P0.0058288
1 America Party(APETH)-ден MVR-ге
0.01114758
1 America Party(APETH)-ден MWK-ге
MK1.26273666
1 America Party(APETH)-ден MZN-ге
MT0.04655754
1 America Party(APETH)-ден NPR-ге
रु0.103402912
1 America Party(APETH)-ден PYG-ге
5.1672312
1 America Party(APETH)-ден RWF-ге
Fr1.0586558
1 America Party(APETH)-ден SBD-ге
$0.005996378
1 America Party(APETH)-ден SCR-ге
0.01041898
1 America Party(APETH)-ден SRD-ге
$0.0280511
1 America Party(APETH)-ден SVC-ге
$0.006367964
1 America Party(APETH)-ден SZL-ге
L0.01260478
1 America Party(APETH)-ден TMT-ге
m0.0025501
1 America Party(APETH)-ден TND-ге
د.ت0.002153013
1 America Party(APETH)-ден TTD-ге
$0.004932622
1 America Party(APETH)-ден UGX-ге
Sh2.5384424
1 America Party(APETH)-ден XAF-ге
Fr0.4145734
1 America Party(APETH)-ден XCD-ге
$0.00196722
1 America Party(APETH)-ден XOF-ге
Fr0.4145734
1 America Party(APETH)-ден XPF-ге
Fr0.0750458
1 America Party(APETH)-ден BWP-ге
P0.009777812
1 America Party(APETH)-ден BZD-ге
$0.001464486
1 America Party(APETH)-ден CVE-ге
$0.069748878
1 America Party(APETH)-ден DJF-ге
Fr0.1296908
1 America Party(APETH)-ден DOP-ге
$0.046914554
1 America Party(APETH)-ден DZD-ге
د.ج0.095249878
1 America Party(APETH)-ден FJD-ге
$0.001653922
1 America Party(APETH)-ден GNF-ге
Fr6.335177
1 America Party(APETH)-ден GTQ-ге
Q0.005581076
1 America Party(APETH)-ден GYD-ге
$0.152393976
1 America Party(APETH)-ден ISK-ге
kr0.0918036

America Party Ресурс

America Party тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми America Party веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: America Party туралы басқа сұрақтар

America Party (APETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі APETH бағасы — 0.0007286 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
APETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
APETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0007286. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
America Party үшін нарықтық капитализация қандай?
APETH үшін нарықтық капитализация: $ 728.60K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
APETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
APETH айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
APETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
APETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.041828596012183014 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) APETH бағасы қандай болды?
APETH 0.000003393228455216 USD ATL бағасына жетті.
APETH үшін сауда көлемі қандай?
APETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.37K USD.
Биыл APETH өседі ме?
APETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін APETH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:43:32 (UTC+8)

America Party (APETH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

APETH-ден USD-ге калькуляторы

Сома

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0007286 USD

APETH-мен саудалаңыз

APETH/USDT
$0.0007296
$0.0007296$0.0007296
-2.62%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

