БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Ark of Panda ағымдағы бағасы: 0.0426 USD. Нақты уақыттағы AOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ark of Panda ағымдағы бағасы: 0.0426 USD. Нақты уақыттағы AOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AOP туралы толығырақ

AOP Баға туралы ақпарат

AOP деген не

AOP Whitepaper

AOP Ресми веб-сайт

AOP Токеномикасы

AOP Баға болжамы

AOP Тарих

AOP Сатып алу нұсқаулығы

AOP фиатқа айырбастау

AOP Спот

AOP USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ark of Panda Логотип

Ark of Panda бағасы(AOP)

1 AOP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.04268
$0.04268$0.04268
-1.40%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:43:18 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.04239
$ 0.04239$ 0.04239
24 сағаттық төмен
$ 0.04344
$ 0.04344$ 0.04344
24 сағаттық жоғары

$ 0.04239
$ 0.04239$ 0.04239

$ 0.04344
$ 0.04344$ 0.04344

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

+0.11%

-1.40%

-24.15%

-24.15%

Ark of Panda (AOP) нақты уақыттағы баға $ 0.0426. Соңғы 24 сағат ішінде AOP мен $ 0.04239 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04344 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0876270047781016, ал ең төменгісі — $ 0.03443426501172903.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AOP соңғы бір сағатта +0.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.40%, ал соңғы 7 күнде -24.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ark of Panda (AOP) Нарықтық ақпарат

No.1025

$ 12.78M
$ 12.78M$ 12.78M

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

$ 85.20M
$ 85.20M$ 85.20M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

Ark of Panda нарықтық капитализациясы $ 12.78M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.44K. AOP айналымдағы мөлшері 300.00M, жалпы мөлшері 2000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 85.20M.

Ark of Panda (AOP) Баға тарихы USD

Ark of Panda Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000606-1.40%
30 күн$ -0.02611-38.01%
60 күн$ +0.0176+70.40%
90 күн$ +0.0176+70.40%
Бүгінгі Ark of Panda бағасының өзгеруі

Бүгін AOP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000606 (-1.40%) өзгерісін тіркеді.

Ark of Panda 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02611 (-38.01%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ark of Panda 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AOP $ +0.0176 (+70.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ark of Panda 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0176 (+70.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ark of Panda (AOP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ark of Panda Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ark of Panda (AOP) деген не

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ark of Panda инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AOP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ark of Panda біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ark of Panda сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ark of Panda Баға болжамы (USD)

Ark of Panda (AOP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ark of Panda (AOP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ark of Panda.

Қазір Ark of Panda баға болжамын тексеріңіз!

Ark of Panda (AOP) токеномикасы

Ark of Panda (AOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AOP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ark of Panda оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AOP - жергілікті валюталарға

1 Ark of Panda(AOP)-ден VND-ге
1,121.019
1 Ark of Panda(AOP)-ден AUD-ге
A$0.065178
1 Ark of Panda(AOP)-ден GBP-ге
0.032376
1 Ark of Panda(AOP)-ден EUR-ге
0.036636
1 Ark of Panda(AOP)-ден USD-ге
$0.0426
1 Ark of Panda(AOP)-ден MYR-ге
RM0.178494
1 Ark of Panda(AOP)-ден TRY-ге
1.790904
1 Ark of Panda(AOP)-ден JPY-ге
¥6.5604
1 Ark of Panda(AOP)-ден ARS-ге
ARS$61.560408
1 Ark of Panda(AOP)-ден RUB-ге
3.439524
1 Ark of Panda(AOP)-ден INR-ге
3.781602
1 Ark of Panda(AOP)-ден IDR-ге
Rp709.999716
1 Ark of Panda(AOP)-ден PHP-ге
2.504028
1 Ark of Panda(AOP)-ден EGP-ге
￡E.2.01285
1 Ark of Panda(AOP)-ден BRL-ге
R$0.22791
1 Ark of Panda(AOP)-ден CAD-ге
C$0.05964
1 Ark of Panda(AOP)-ден BDT-ге
5.198904
1 Ark of Panda(AOP)-ден NGN-ге
61.560408
1 Ark of Panda(AOP)-ден COP-ге
$164.4786
1 Ark of Panda(AOP)-ден ZAR-ге
R.0.738684
1 Ark of Panda(AOP)-ден UAH-ге
1.790904
1 Ark of Panda(AOP)-ден TZS-ге
T.Sh.104.6682
1 Ark of Panda(AOP)-ден VES-ге
Bs9.4146
1 Ark of Panda(AOP)-ден CLP-ге
$40.044
1 Ark of Panda(AOP)-ден PKR-ге
Rs12.043872
1 Ark of Panda(AOP)-ден KZT-ге
22.373946
1 Ark of Panda(AOP)-ден THB-ге
฿1.382796
1 Ark of Panda(AOP)-ден TWD-ге
NT$1.315488
1 Ark of Panda(AOP)-ден AED-ге
د.إ0.156342
1 Ark of Panda(AOP)-ден CHF-ге
Fr0.03408
1 Ark of Panda(AOP)-ден HKD-ге
HK$0.331002
1 Ark of Panda(AOP)-ден AMD-ге
֏16.29663
1 Ark of Panda(AOP)-ден MAD-ге
.د.م0.396606
1 Ark of Panda(AOP)-ден MXN-ге
$0.787674
1 Ark of Panda(AOP)-ден SAR-ге
ريال0.15975
1 Ark of Panda(AOP)-ден ETB-ге
Br6.501612
1 Ark of Panda(AOP)-ден KES-ге
KSh5.501364
1 Ark of Panda(AOP)-ден JOD-ге
د.أ0.0302034
1 Ark of Panda(AOP)-ден PLN-ге
0.157194
1 Ark of Panda(AOP)-ден RON-ге
лв0.187866
1 Ark of Panda(AOP)-ден SEK-ге
kr0.404274
1 Ark of Panda(AOP)-ден BGN-ге
лв0.071994
1 Ark of Panda(AOP)-ден HUF-ге
Ft14.338308
1 Ark of Panda(AOP)-ден CZK-ге
0.900138
1 Ark of Panda(AOP)-ден KWD-ге
د.ك0.0130782
1 Ark of Panda(AOP)-ден ILS-ге
0.13845
1 Ark of Panda(AOP)-ден BOB-ге
Bs0.295218
1 Ark of Panda(AOP)-ден AZN-ге
0.07242
1 Ark of Panda(AOP)-ден TJS-ге
SM0.392772
1 Ark of Panda(AOP)-ден GEL-ге
0.115446
1 Ark of Panda(AOP)-ден AOA-ге
Kz38.832882
1 Ark of Panda(AOP)-ден BHD-ге
.د.ب0.0160176
1 Ark of Panda(AOP)-ден BMD-ге
$0.0426
1 Ark of Panda(AOP)-ден DKK-ге
kr0.276048
1 Ark of Panda(AOP)-ден HNL-ге
L1.119954
1 Ark of Panda(AOP)-ден MUR-ге
1.957044
1 Ark of Panda(AOP)-ден NAD-ге
$0.73698
1 Ark of Panda(AOP)-ден NOK-ге
kr0.431964
1 Ark of Panda(AOP)-ден NZD-ге
$0.07455
1 Ark of Panda(AOP)-ден PAB-ге
B/.0.0426
1 Ark of Panda(AOP)-ден PGK-ге
K0.179346
1 Ark of Panda(AOP)-ден QAR-ге
ر.ق0.15549
1 Ark of Panda(AOP)-ден RSD-ге
дин.4.337958
1 Ark of Panda(AOP)-ден UZS-ге
soʻm507.142776
1 Ark of Panda(AOP)-ден ALL-ге
L3.5784
1 Ark of Panda(AOP)-ден ANG-ге
ƒ0.076254
1 Ark of Panda(AOP)-ден AWG-ге
ƒ0.076254
1 Ark of Panda(AOP)-ден BBD-ге
$0.0852
1 Ark of Panda(AOP)-ден BAM-ге
KM0.071994
1 Ark of Panda(AOP)-ден BIF-ге
Fr125.6274
1 Ark of Panda(AOP)-ден BND-ге
$0.05538
1 Ark of Panda(AOP)-ден BSD-ге
$0.0426
1 Ark of Panda(AOP)-ден JMD-ге
$6.836448
1 Ark of Panda(AOP)-ден KHR-ге
171.084156
1 Ark of Panda(AOP)-ден KMF-ге
Fr18.1476
1 Ark of Panda(AOP)-ден LAK-ге
926.086938
1 Ark of Panda(AOP)-ден LKR-ге
රු12.967866
1 Ark of Panda(AOP)-ден MDL-ге
L0.720792
1 Ark of Panda(AOP)-ден MGA-ге
Ar191.8917
1 Ark of Panda(AOP)-ден MOP-ге
P0.3408
1 Ark of Panda(AOP)-ден MVR-ге
0.65178
1 Ark of Panda(AOP)-ден MWK-ге
MK73.83006
1 Ark of Panda(AOP)-ден MZN-ге
MT2.72214
1 Ark of Panda(AOP)-ден NPR-ге
रु6.045792
1 Ark of Panda(AOP)-ден PYG-ге
302.1192
1 Ark of Panda(AOP)-ден RWF-ге
Fr61.8978
1 Ark of Panda(AOP)-ден SBD-ге
$0.350598
1 Ark of Panda(AOP)-ден SCR-ге
0.60918
1 Ark of Panda(AOP)-ден SRD-ге
$1.6401
1 Ark of Panda(AOP)-ден SVC-ге
$0.372324
1 Ark of Panda(AOP)-ден SZL-ге
L0.73698
1 Ark of Panda(AOP)-ден TMT-ге
m0.1491
1 Ark of Panda(AOP)-ден TND-ге
د.ت0.125883
1 Ark of Panda(AOP)-ден TTD-ге
$0.288402
1 Ark of Panda(AOP)-ден UGX-ге
Sh148.4184
1 Ark of Panda(AOP)-ден XAF-ге
Fr24.2394
1 Ark of Panda(AOP)-ден XCD-ге
$0.11502
1 Ark of Panda(AOP)-ден XOF-ге
Fr24.2394
1 Ark of Panda(AOP)-ден XPF-ге
Fr4.3878
1 Ark of Panda(AOP)-ден BWP-ге
P0.571692
1 Ark of Panda(AOP)-ден BZD-ге
$0.085626
1 Ark of Panda(AOP)-ден CVE-ге
$4.078098
1 Ark of Panda(AOP)-ден DJF-ге
Fr7.5828
1 Ark of Panda(AOP)-ден DOP-ге
$2.743014
1 Ark of Panda(AOP)-ден DZD-ге
د.ج5.569098
1 Ark of Panda(AOP)-ден FJD-ге
$0.096702
1 Ark of Panda(AOP)-ден GNF-ге
Fr370.407
1 Ark of Panda(AOP)-ден GTQ-ге
Q0.326316
1 Ark of Panda(AOP)-ден GYD-ге
$8.910216
1 Ark of Panda(AOP)-ден ISK-ге
kr5.3676

Ark of Panda Ресурс

Ark of Panda тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Ark of Panda веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ark of Panda туралы басқа сұрақтар

Ark of Panda (AOP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AOP бағасы — 0.0426 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0426. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ark of Panda үшін нарықтық капитализация қандай?
AOP үшін нарықтық капитализация: $ 12.78M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AOP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AOP айналымдағы ұсынысы: 300.00M USD.
AOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AOP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0876270047781016 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AOP бағасы қандай болды?
AOP 0.03443426501172903 USD ATL бағасына жетті.
AOP үшін сауда көлемі қандай?
AOP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.44K USD.
Биыл AOP өседі ме?
AOP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AOP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:43:18 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AOP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.0426 USD

AOP-мен саудалаңыз

AOP/USDT
$0.04268
$0.04268$0.04268
-1.29%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,505.39
$107,505.39$107,505.39

-2.36%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,711.82
$3,711.82$3,711.82

-3.67%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.19
$175.19$175.19

-4.67%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9840
$0.9840$0.9840

-22.02%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,505.39
$107,505.39$107,505.39

-2.36%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,711.82
$3,711.82$3,711.82

-3.67%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.19
$175.19$175.19

-4.67%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4150
$2.4150$2.4150

-3.39%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9840
$0.9840$0.9840

-22.02%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0878
$0.0878$0.0878

+75.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05724
$0.05724$0.05724

+472.40%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.117590
$0.117590$0.117590

+81.98%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000836
$0.000000000836$0.000000000836

+92.18%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.7349
$1.7349$1.7349

+36.58%

0G Логотип

0G

0G

$1.329
$1.329$1.329

+37.57%