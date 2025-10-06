БиржаDEX+
Ant Token ағымдағы бағасы: 0.0000132 USD. Нақты уақыттағы ANTY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANTY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ANTY туралы толығырақ

ANTY Баға туралы ақпарат

ANTY деген не

ANTY Whitepaper

ANTY Ресми веб-сайт

ANTY Токеномикасы

ANTY Баға болжамы

ANTY Тарих

ANTY Сатып алу нұсқаулығы

ANTY фиатқа айырбастау

ANTY Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ant Token Логотип

Ant Token бағасы(ANTY)

1 ANTY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0000143
$0.0000143$0.0000143
+9.16%1D
USD
Ant Token (ANTY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:01:58 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
24 сағаттық төмен
$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 0.0001289
$ 0.0001289$ 0.0001289

--
----

--
----

-49.24%

+9.16%

-98.68%

-98.68%

Ant Token (ANTY) нақты уақыттағы баға $ 0.0000132. Соңғы 24 сағат ішінде ANTY мен $ 0.00001 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0001289 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ANTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ANTY соңғы бір сағатта -49.24% өзгерді, 24 сағат ішінде +9.16%, ал соңғы 7 күнде -98.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ant Token (ANTY) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 521.10K
$ 521.10K$ 521.10K

$ 1.32K
$ 1.32K$ 1.32K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Ant Token нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 521.10K. ANTY айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.32K.

Ant Token (ANTY) Баға тарихы USD

Ant Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000012+9.16%
30 күн$ -0.0009868-98.68%
60 күн$ -0.0009868-98.68%
90 күн$ -0.0009868-98.68%
Бүгінгі Ant Token бағасының өзгеруі

Бүгін ANTY өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000012 (+9.16%) өзгерісін тіркеді.

Ant Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0009868 (-98.68%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ant Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ANTY $ -0.0009868 (-98.68%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ant Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0009868 (-98.68%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ant Token (ANTY) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ant Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ant Token (ANTY) деген не

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ant Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ANTY стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ant Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ant Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ant Token Баға болжамы (USD)

Ant Token (ANTY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ant Token (ANTY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ant Token.

Қазір Ant Token баға болжамын тексеріңіз!

Ant Token (ANTY) токеномикасы

Ant Token (ANTY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ANTY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ant Token (ANTY)

Ant Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ant Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Ant Token Ресурс

Ant Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Ant Token веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ant Token туралы басқа сұрақтар

Ant Token (ANTY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ANTY бағасы — 0.0000132 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ANTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ANTY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000132. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ant Token үшін нарықтық капитализация қандай?
ANTY үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ANTY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ANTY айналымдағы ұсынысы: -- USD.
ANTY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ANTY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ANTY бағасы қандай болды?
ANTY -- USD ATL бағасына жетті.
ANTY үшін сауда көлемі қандай?
ANTY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 521.10K USD.
Биыл ANTY өседі ме?
ANTY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ANTY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:01:58 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

