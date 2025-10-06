БиржаDEX+
Amped Finance ағымдағы бағасы: 0.00586 USD. Нақты уақыттағы AMPED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AMPED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Amped Finance Логотип

Amped Finance бағасы(AMPED)

1 AMPED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00586
$0.00586$0.00586
+1.38%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:42:11 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578
24 сағаттық төмен
$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591
24 сағаттық жоғары

$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578

$ 0.00591
$ 0.00591$ 0.00591

--
----

--
----

-0.51%

+1.38%

-1.68%

-1.68%

Amped Finance (AMPED) нақты уақыттағы баға $ 0.00586. Соңғы 24 сағат ішінде AMPED мен $ 0.00578 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00591 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AMPED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AMPED соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.38%, ал соңғы 7 күнде -1.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Amped Finance (AMPED) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 7.72K
$ 7.72K$ 7.72K

$ 586.00K
$ 586.00K$ 586.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Amped Finance нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 7.72K. AMPED айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 586.00K.

Amped Finance (AMPED) Баға тарихы USD

Amped Finance Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000798+1.38%
30 күн$ -0.0007-10.68%
60 күн$ -0.0009-13.32%
90 күн$ -0.00967-62.27%
Бүгінгі Amped Finance бағасының өзгеруі

Бүгін AMPED өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000798 (+1.38%) өзгерісін тіркеді.

Amped Finance 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0007 (-10.68%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Amped Finance 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AMPED $ -0.0009 (-13.32%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Amped Finance 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00967 (-62.27%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Amped Finance (AMPED) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Amped Finance Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Amped Finance (AMPED) деген не

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Amped Finance инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AMPED стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Amped Finance біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Amped Finance сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Amped Finance Баға болжамы (USD)

Amped Finance (AMPED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Amped Finance (AMPED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Amped Finance.

Қазір Amped Finance баға болжамын тексеріңіз!

Amped Finance (AMPED) токеномикасы

Amped Finance (AMPED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AMPED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Amped Finance (AMPED)

Amped Finance қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Amped Finance оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AMPED - жергілікті валюталарға

1 Amped Finance(AMPED)-ден VND-ге
154.2059
1 Amped Finance(AMPED)-ден AUD-ге
A$0.0089658
1 Amped Finance(AMPED)-ден GBP-ге
0.0044536
1 Amped Finance(AMPED)-ден EUR-ге
0.0050396
1 Amped Finance(AMPED)-ден USD-ге
$0.00586
1 Amped Finance(AMPED)-ден MYR-ге
RM0.0245534
1 Amped Finance(AMPED)-ден TRY-ге
0.2463544
1 Amped Finance(AMPED)-ден JPY-ге
¥0.90244
1 Amped Finance(AMPED)-ден ARS-ге
ARS$8.4681688
1 Amped Finance(AMPED)-ден RUB-ге
0.4731364
1 Amped Finance(AMPED)-ден INR-ге
0.5201922
1 Amped Finance(AMPED)-ден IDR-ге
Rp97.6666276
1 Amped Finance(AMPED)-ден PHP-ге
0.3444508
1 Amped Finance(AMPED)-ден EGP-ге
￡E.0.276885
1 Amped Finance(AMPED)-ден BRL-ге
R$0.031351
1 Amped Finance(AMPED)-ден CAD-ге
C$0.008204
1 Amped Finance(AMPED)-ден BDT-ге
0.7151544
1 Amped Finance(AMPED)-ден NGN-ге
8.4681688
1 Amped Finance(AMPED)-ден COP-ге
$22.62546
1 Amped Finance(AMPED)-ден ZAR-ге
R.0.1016124
1 Amped Finance(AMPED)-ден UAH-ге
0.2463544
1 Amped Finance(AMPED)-ден TZS-ге
T.Sh.14.39802
1 Amped Finance(AMPED)-ден VES-ге
Bs1.29506
1 Amped Finance(AMPED)-ден CLP-ге
$5.5084
1 Amped Finance(AMPED)-ден PKR-ге
Rs1.6567392
1 Amped Finance(AMPED)-ден KZT-ге
3.0777306
1 Amped Finance(AMPED)-ден THB-ге
฿0.1902156
1 Amped Finance(AMPED)-ден TWD-ге
NT$0.1809568
1 Amped Finance(AMPED)-ден AED-ге
د.إ0.0215062
1 Amped Finance(AMPED)-ден CHF-ге
Fr0.004688
1 Amped Finance(AMPED)-ден HKD-ге
HK$0.0455322
1 Amped Finance(AMPED)-ден AMD-ге
֏2.241743
1 Amped Finance(AMPED)-ден MAD-ге
.د.م0.0545566
1 Amped Finance(AMPED)-ден MXN-ге
$0.1083514
1 Amped Finance(AMPED)-ден SAR-ге
ريال0.021975
1 Amped Finance(AMPED)-ден ETB-ге
Br0.8943532
1 Amped Finance(AMPED)-ден KES-ге
KSh0.7567604
1 Amped Finance(AMPED)-ден JOD-ге
د.أ0.00415474
1 Amped Finance(AMPED)-ден PLN-ге
0.0216234
1 Amped Finance(AMPED)-ден RON-ге
лв0.0258426
1 Amped Finance(AMPED)-ден SEK-ге
kr0.0556114
1 Amped Finance(AMPED)-ден BGN-ге
лв0.0099034
1 Amped Finance(AMPED)-ден HUF-ге
Ft1.9723588
1 Amped Finance(AMPED)-ден CZK-ге
0.1238218
1 Amped Finance(AMPED)-ден KWD-ге
د.ك0.00179902
1 Amped Finance(AMPED)-ден ILS-ге
0.019045
1 Amped Finance(AMPED)-ден BOB-ге
Bs0.0406098
1 Amped Finance(AMPED)-ден AZN-ге
0.009962
1 Amped Finance(AMPED)-ден TJS-ге
SM0.0540292
1 Amped Finance(AMPED)-ден GEL-ге
0.0158806
1 Amped Finance(AMPED)-ден AOA-ге
Kz5.3418002
1 Amped Finance(AMPED)-ден BHD-ге
.د.ب0.00220336
1 Amped Finance(AMPED)-ден BMD-ге
$0.00586
1 Amped Finance(AMPED)-ден DKK-ге
kr0.0379728
1 Amped Finance(AMPED)-ден HNL-ге
L0.1540594
1 Amped Finance(AMPED)-ден MUR-ге
0.2692084
1 Amped Finance(AMPED)-ден NAD-ге
$0.101378
1 Amped Finance(AMPED)-ден NOK-ге
kr0.0594204
1 Amped Finance(AMPED)-ден NZD-ге
$0.010255
1 Amped Finance(AMPED)-ден PAB-ге
B/.0.00586
1 Amped Finance(AMPED)-ден PGK-ге
K0.0246706
1 Amped Finance(AMPED)-ден QAR-ге
ر.ق0.021389
1 Amped Finance(AMPED)-ден RSD-ге
дин.0.5967238
1 Amped Finance(AMPED)-ден UZS-ге
soʻm69.7618936
1 Amped Finance(AMPED)-ден ALL-ге
L0.49224
1 Amped Finance(AMPED)-ден ANG-ге
ƒ0.0104894
1 Amped Finance(AMPED)-ден AWG-ге
ƒ0.0104894
1 Amped Finance(AMPED)-ден BBD-ге
$0.01172
1 Amped Finance(AMPED)-ден BAM-ге
KM0.0099034
1 Amped Finance(AMPED)-ден BIF-ге
Fr17.28114
1 Amped Finance(AMPED)-ден BND-ге
$0.007618
1 Amped Finance(AMPED)-ден BSD-ге
$0.00586
1 Amped Finance(AMPED)-ден JMD-ге
$0.9404128
1 Amped Finance(AMPED)-ден KHR-ге
23.5341116
1 Amped Finance(AMPED)-ден KMF-ге
Fr2.49636
1 Amped Finance(AMPED)-ден LAK-ге
127.3913018
1 Amped Finance(AMPED)-ден LKR-ге
රු1.7838426
1 Amped Finance(AMPED)-ден MDL-ге
L0.0996786
1 Amped Finance(AMPED)-ден MGA-ге
Ar26.39637
1 Amped Finance(AMPED)-ден MOP-ге
P0.04688
1 Amped Finance(AMPED)-ден MVR-ге
0.089658
1 Amped Finance(AMPED)-ден MWK-ге
MK10.155966
1 Amped Finance(AMPED)-ден MZN-ге
MT0.374454
1 Amped Finance(AMPED)-ден NPR-ге
रु0.8316512
1 Amped Finance(AMPED)-ден PYG-ге
41.55912
1 Amped Finance(AMPED)-ден RWF-ге
Fr8.51458
1 Amped Finance(AMPED)-ден SBD-ге
$0.0482278
1 Amped Finance(AMPED)-ден SCR-ге
0.083798
1 Amped Finance(AMPED)-ден SRD-ге
$0.22561
1 Amped Finance(AMPED)-ден SVC-ге
$0.0512164
1 Amped Finance(AMPED)-ден SZL-ге
L0.101378
1 Amped Finance(AMPED)-ден TMT-ге
m0.02051
1 Amped Finance(AMPED)-ден TND-ге
د.ت0.0173163
1 Amped Finance(AMPED)-ден TTD-ге
$0.0396722
1 Amped Finance(AMPED)-ден UGX-ге
Sh20.41624
1 Amped Finance(AMPED)-ден XAF-ге
Fr3.33434
1 Amped Finance(AMPED)-ден XCD-ге
$0.015822
1 Amped Finance(AMPED)-ден XOF-ге
Fr3.33434
1 Amped Finance(AMPED)-ден XPF-ге
Fr0.60358
1 Amped Finance(AMPED)-ден BWP-ге
P0.0786412
1 Amped Finance(AMPED)-ден BZD-ге
$0.0117786
1 Amped Finance(AMPED)-ден CVE-ге
$0.5609778
1 Amped Finance(AMPED)-ден DJF-ге
Fr1.04308
1 Amped Finance(AMPED)-ден DOP-ге
$0.3773254
1 Amped Finance(AMPED)-ден DZD-ге
د.ج0.7659606
1 Amped Finance(AMPED)-ден FJD-ге
$0.0133022
1 Amped Finance(AMPED)-ден GNF-ге
Fr50.9527
1 Amped Finance(AMPED)-ден GTQ-ге
Q0.0448876
1 Amped Finance(AMPED)-ден GYD-ге
$1.2256776
1 Amped Finance(AMPED)-ден ISK-ге
kr0.73836

Amped Finance Ресурс

Amped Finance тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Amped Finance веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Amped Finance туралы басқа сұрақтар

Amped Finance (AMPED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AMPED бағасы — 0.00586 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AMPED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AMPED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00586. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Amped Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
AMPED үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AMPED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AMPED айналымдағы ұсынысы: -- USD.
AMPED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AMPED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AMPED бағасы қандай болды?
AMPED -- USD ATL бағасына жетті.
AMPED үшін сауда көлемі қандай?
AMPED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 7.72K USD.
Биыл AMPED өседі ме?
AMPED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AMPED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:42:11 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AMPED-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00586 USD

AMPED-мен саудалаңыз

AMPED/USDT
$0.00586
$0.00586$0.00586
+0.86%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

