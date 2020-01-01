All in (ALLIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, All in (ALLIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

All in (ALLIN) туралы ақпарат

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

Ресми веб-сайт:
https://allin.so/
Whitepaper:
https://allin.so/litepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances

All in (ALLIN) токеномикасы мен бағасын талдау

All in (ALLIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 148.63K
Жалпы қамтуы:
$ 960.72K
Айналымдағы қамту:
$ 959.50K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 154.90K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4.75
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.003973322646943962
Қазіргі баға:
$ 0.1549
All in (ALLIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

All in (ALLIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ALLIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ALLIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ALLIN токеномикасын түсінген болсаңыз, ALLIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ALLIN сатып алуға болады

Портфеліңізге All in (ALLIN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ALLIN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

All in (ALLIN) бағасының тарихы

ALLIN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ALLIN бағасының болжамы

ALLIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ALLIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.