AthenaX9 (AIX9) токеномикасы

AthenaX9 (AIX9) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AthenaX9 (AIX9) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

AthenaX9 (AIX9) туралы ақпарат

AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.

Ресми веб-сайт:
https://www.athenax9.ai/
Whitepaper:
https://athena-x9.gitbook.io/athenax9
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x8e306E02ec1EFFC4fDAd3f952fbEEebf3730ae19

AthenaX9 (AIX9) токеномикасы мен бағасын талдау

AthenaX9 (AIX9) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 854.00K
$ 854.00K$ 854.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0136
$ 0.0136$ 0.0136
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000552136560158869
$ 0.000552136560158869$ 0.000552136560158869
Қазіргі баға:
$ 0.000854
$ 0.000854$ 0.000854

AthenaX9 (AIX9) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AthenaX9 (AIX9) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AIX9 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AIX9 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AIX9 токеномикасын түсінген болсаңыз, AIX9 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай AIX9 сатып алуға болады

Портфеліңізге AthenaX9 (AIX9) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы AIX9 сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

AthenaX9 (AIX9) бағасының тарихы

AIX9 бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

AIX9 бағасының болжамы

AIX9 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AIX9 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.