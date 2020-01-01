AIT Protocol (AITPROTOCOL) токеномикасы
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) токеномикасы мен бағасын талдау
AIT Protocol (AITPROTOCOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AIT Protocol (AITPROTOCOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AITPROTOCOL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AITPROTOCOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AITPROTOCOL токеномикасын түсінген болсаңыз, AITPROTOCOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AIT Protocol (AITPROTOCOL) бағасының тарихы
AITPROTOCOL бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
AITPROTOCOL бағасының болжамы
AITPROTOCOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AITPROTOCOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
