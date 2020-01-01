AiMalls (AIT) токеномикасы

AiMalls (AIT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AiMalls (AIT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
AiMalls (AIT) туралы ақпарат

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

https://aimalls.app
https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf
https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f

AiMalls (AIT) токеномикасы мен бағасын талдау

AiMalls (AIT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 187.35K
$ 187.35K
Жалпы қамтуы:
$ 834.54K
$ 834.54K
Айналымдағы қамту:
$ 201.89K
$ 201.89K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 774.46K
$ 774.46K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 19.8
$ 19.8
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275
Қазіргі баға:
$ 0.928
$ 0.928

AiMalls (AIT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AiMalls (AIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AIT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AIT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AIT токеномикасын түсінген болсаңыз, AIT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай AIT сатып алуға болады

Портфеліңізге AiMalls (AIT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы AIT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

AiMalls (AIT) бағасының тарихы

AIT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

AIT бағасының болжамы

AIT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AIT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

