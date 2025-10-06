БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Altar of Creativity ағымдағы бағасы: 0.0000004395 USD. Нақты уақыттағы AION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Altar of Creativity ағымдағы бағасы: 0.0000004395 USD. Нақты уақыттағы AION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AION туралы толығырақ

AION Баға туралы ақпарат

AION деген не

AION Whitepaper

AION Ресми веб-сайт

AION Токеномикасы

AION Баға болжамы

AION Тарих

AION Сатып алу нұсқаулығы

AION фиатқа айырбастау

AION Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Altar of Creativity Логотип

Altar of Creativity бағасы(AION)

1 AION-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0000004395
$0.0000004395$0.0000004395
+6.10%1D
USD
Altar of Creativity (AION) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:16 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000004142
$ 0.0000004142$ 0.0000004142
24 сағаттық төмен
$ 0.0000004723
$ 0.0000004723$ 0.0000004723
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000004142
$ 0.0000004142$ 0.0000004142

$ 0.0000004723
$ 0.0000004723$ 0.0000004723

--
----

--
----

0.00%

+6.10%

-5.81%

-5.81%

Altar of Creativity (AION) нақты уақыттағы баға $ 0.0000004395. Соңғы 24 сағат ішінде AION мен $ 0.0000004142 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000004723 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AION соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +6.10%, ал соңғы 7 күнде -5.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Altar of Creativity (AION) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 15.34K
$ 15.34K$ 15.34K

$ 4.40K
$ 4.40K$ 4.40K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Altar of Creativity нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 15.34K. AION айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.40K.

Altar of Creativity (AION) Баға тарихы USD

Altar of Creativity Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000000025268+6.10%
30 күн$ +0.0000000393+9.82%
60 күн$ -0.0000085605-95.12%
90 күн$ -0.0124995605-100.00%
Бүгінгі Altar of Creativity бағасының өзгеруі

Бүгін AION өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000000025268 (+6.10%) өзгерісін тіркеді.

Altar of Creativity 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0000000393 (+9.82%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Altar of Creativity 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AION $ -0.0000085605 (-95.12%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Altar of Creativity 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0124995605 (-100.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Altar of Creativity (AION) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Altar of Creativity Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Altar of Creativity (AION) деген не

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Altar of Creativity MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Altar of Creativity инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AION стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Altar of Creativity біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Altar of Creativity сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Altar of Creativity Баға болжамы (USD)

Altar of Creativity (AION) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Altar of Creativity (AION) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Altar of Creativity.

Қазір Altar of Creativity баға болжамын тексеріңіз!

Altar of Creativity (AION) токеномикасы

Altar of Creativity (AION) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AION токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Altar of Creativity (AION)

Altar of Creativity қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Altar of Creativity оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AION - жергілікті валюталарға

1 Altar of Creativity(AION)-ден VND-ге
0.0115654425
1 Altar of Creativity(AION)-ден AUD-ге
A$0.000000672435
1 Altar of Creativity(AION)-ден GBP-ге
0.00000033402
1 Altar of Creativity(AION)-ден EUR-ге
0.00000037797
1 Altar of Creativity(AION)-ден USD-ге
$0.0000004395
1 Altar of Creativity(AION)-ден MYR-ге
RM0.000001841505
1 Altar of Creativity(AION)-ден TRY-ге
0.00001847658
1 Altar of Creativity(AION)-ден JPY-ге
¥0.000067683
1 Altar of Creativity(AION)-ден ARS-ге
ARS$0.000636031215
1 Altar of Creativity(AION)-ден RUB-ге
0.00003548523
1 Altar of Creativity(AION)-ден INR-ге
0.000039014415
1 Altar of Creativity(AION)-ден IDR-ге
Rp0.00732499707
1 Altar of Creativity(AION)-ден PHP-ге
0.00002583381
1 Altar of Creativity(AION)-ден EGP-ге
￡E.0.000020766375
1 Altar of Creativity(AION)-ден BRL-ге
R$0.000002351325
1 Altar of Creativity(AION)-ден CAD-ге
C$0.0000006153
1 Altar of Creativity(AION)-ден BDT-ге
0.00005363658
1 Altar of Creativity(AION)-ден NGN-ге
0.00063511266
1 Altar of Creativity(AION)-ден COP-ге
$0.0016969095
1 Altar of Creativity(AION)-ден ZAR-ге
R.0.000007607745
1 Altar of Creativity(AION)-ден UAH-ге
0.00001847658
1 Altar of Creativity(AION)-ден TZS-ге
T.Sh.0.0010798515
1 Altar of Creativity(AION)-ден VES-ге
Bs0.0000971295
1 Altar of Creativity(AION)-ден CLP-ге
$0.0004135695
1 Altar of Creativity(AION)-ден PKR-ге
Rs0.00012425544
1 Altar of Creativity(AION)-ден KZT-ге
0.000230829795
1 Altar of Creativity(AION)-ден THB-ге
฿0.00001426617
1 Altar of Creativity(AION)-ден TWD-ге
NT$0.00001357176
1 Altar of Creativity(AION)-ден AED-ге
د.إ0.000001612965
1 Altar of Creativity(AION)-ден CHF-ге
Fr0.0000003516
1 Altar of Creativity(AION)-ден HKD-ге
HK$0.000003414915
1 Altar of Creativity(AION)-ден AMD-ге
֏0.000168130725
1 Altar of Creativity(AION)-ден MAD-ге
.د.م0.000004091745
1 Altar of Creativity(AION)-ден MXN-ге
$0.00000812196
1 Altar of Creativity(AION)-ден SAR-ге
ريال0.000001648125
1 Altar of Creativity(AION)-ден ETB-ге
Br0.00006707649
1 Altar of Creativity(AION)-ден KES-ге
KSh0.00005675703
1 Altar of Creativity(AION)-ден JOD-ге
د.أ0.0000003116055
1 Altar of Creativity(AION)-ден PLN-ге
0.000001621755
1 Altar of Creativity(AION)-ден RON-ге
лв0.000001938195
1 Altar of Creativity(AION)-ден SEK-ге
kr0.000004170855
1 Altar of Creativity(AION)-ден BGN-ге
лв0.000000742755
1 Altar of Creativity(AION)-ден HUF-ге
Ft0.00014792691
1 Altar of Creativity(AION)-ден CZK-ге
0.00000929103
1 Altar of Creativity(AION)-ден KWD-ге
د.ك0.0000001349265
1 Altar of Creativity(AION)-ден ILS-ге
0.000001428375
1 Altar of Creativity(AION)-ден BOB-ге
Bs0.000003045735
1 Altar of Creativity(AION)-ден AZN-ге
0.00000074715
1 Altar of Creativity(AION)-ден TJS-ге
SM0.00000405219
1 Altar of Creativity(AION)-ден GEL-ге
0.000001191045
1 Altar of Creativity(AION)-ден AOA-ге
Kz0.000400635015
1 Altar of Creativity(AION)-ден BHD-ге
.د.ب0.000000165252
1 Altar of Creativity(AION)-ден BMD-ге
$0.0000004395
1 Altar of Creativity(AION)-ден DKK-ге
kr0.00000284796
1 Altar of Creativity(AION)-ден HNL-ге
L0.000011554455
1 Altar of Creativity(AION)-ден MUR-ге
0.00002019063
1 Altar of Creativity(AION)-ден NAD-ге
$0.00000760335
1 Altar of Creativity(AION)-ден NOK-ге
kr0.000004452135
1 Altar of Creativity(AION)-ден NZD-ге
$0.000000769125
1 Altar of Creativity(AION)-ден PAB-ге
B/.0.0000004395
1 Altar of Creativity(AION)-ден PGK-ге
K0.000001850295
1 Altar of Creativity(AION)-ден QAR-ге
ر.ق0.000001604175
1 Altar of Creativity(AION)-ден RSD-ге
дин.0.000044763075
1 Altar of Creativity(AION)-ден UZS-ге
soʻm0.00523214202
1 Altar of Creativity(AION)-ден ALL-ге
L0.000036918
1 Altar of Creativity(AION)-ден ANG-ге
ƒ0.000000786705
1 Altar of Creativity(AION)-ден AWG-ге
ƒ0.000000786705
1 Altar of Creativity(AION)-ден BBD-ге
$0.000000879
1 Altar of Creativity(AION)-ден BAM-ге
KM0.000000742755
1 Altar of Creativity(AION)-ден BIF-ге
Fr0.0012960855
1 Altar of Creativity(AION)-ден BND-ге
$0.00000057135
1 Altar of Creativity(AION)-ден BSD-ге
$0.0000004395
1 Altar of Creativity(AION)-ден JMD-ге
$0.00007053096
1 Altar of Creativity(AION)-ден KHR-ге
0.00176505837
1 Altar of Creativity(AION)-ден KMF-ге
Fr0.000187227
1 Altar of Creativity(AION)-ден LAK-ге
0.009554347635
1 Altar of Creativity(AION)-ден LKR-ге
රු0.000133788195
1 Altar of Creativity(AION)-ден MDL-ге
L0.000007475895
1 Altar of Creativity(AION)-ден MGA-ге
Ar0.00197972775
1 Altar of Creativity(AION)-ден MOP-ге
P0.000003516
1 Altar of Creativity(AION)-ден MVR-ге
0.00000672435
1 Altar of Creativity(AION)-ден MWK-ге
MK0.00076169745
1 Altar of Creativity(AION)-ден MZN-ге
MT0.00002808405
1 Altar of Creativity(AION)-ден NPR-ге
रु0.00006237384
1 Altar of Creativity(AION)-ден PYG-ге
0.003116934
1 Altar of Creativity(AION)-ден RWF-ге
Fr0.0006385935
1 Altar of Creativity(AION)-ден SBD-ге
$0.000003617085
1 Altar of Creativity(AION)-ден SCR-ге
0.00000628485
1 Altar of Creativity(AION)-ден SRD-ге
$0.00001692075
1 Altar of Creativity(AION)-ден SVC-ге
$0.00000384123
1 Altar of Creativity(AION)-ден SZL-ге
L0.00000760335
1 Altar of Creativity(AION)-ден TMT-ге
m0.00000153825
1 Altar of Creativity(AION)-ден TND-ге
د.ت0.0000012987225
1 Altar of Creativity(AION)-ден TTD-ге
$0.000002975415
1 Altar of Creativity(AION)-ден UGX-ге
Sh0.001531218
1 Altar of Creativity(AION)-ден XAF-ге
Fr0.000250515
1 Altar of Creativity(AION)-ден XCD-ге
$0.00000118665
1 Altar of Creativity(AION)-ден XOF-ге
Fr0.000250515
1 Altar of Creativity(AION)-ден XPF-ге
Fr0.0000452685
1 Altar of Creativity(AION)-ден BWP-ге
P0.00000589809
1 Altar of Creativity(AION)-ден BZD-ге
$0.000000883395
1 Altar of Creativity(AION)-ден CVE-ге
$0.000042073335
1 Altar of Creativity(AION)-ден DJF-ге
Fr0.000078231
1 Altar of Creativity(AION)-ден DOP-ге
$0.000028299405
1 Altar of Creativity(AION)-ден DZD-ге
د.ج0.000057447045
1 Altar of Creativity(AION)-ден FJD-ге
$0.000000997665
1 Altar of Creativity(AION)-ден GNF-ге
Fr0.0038214525
1 Altar of Creativity(AION)-ден GTQ-ге
Q0.00000336657
1 Altar of Creativity(AION)-ден GYD-ге
$0.00009192582
1 Altar of Creativity(AION)-ден ISK-ге
kr0.000055377

Altar of Creativity Ресурс

Altar of Creativity тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Altar of Creativity веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Altar of Creativity туралы басқа сұрақтар

Altar of Creativity (AION) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AION бағасы — 0.0000004395 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000004395. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Altar of Creativity үшін нарықтық капитализация қандай?
AION үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AION үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AION айналымдағы ұсынысы: -- USD.
AION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AION барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AION бағасы қандай болды?
AION -- USD ATL бағасына жетті.
AION үшін сауда көлемі қандай?
AION үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 15.34K USD.
Биыл AION өседі ме?
AION биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AION баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:16 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AION-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AION
AION
USD
USD

1 AION = 0.000000 USD

AION-мен саудалаңыз

AION/USDT
$0.0000004395
$0.0000004395$0.0000004395
+6.10%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,759.14
$107,759.14$107,759.14

-2.13%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,724.54
$3,724.54$3,724.54

-3.34%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.87
$175.87$175.87

-4.30%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9959
$0.9959$0.9959

-21.07%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,759.14
$107,759.14$107,759.14

-2.13%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,724.54
$3,724.54$3,724.54

-3.34%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.87
$175.87$175.87

-4.30%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4212
$2.4212$2.4212

-3.14%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9959
$0.9959$0.9959

-21.07%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0874
$0.0874$0.0874

+74.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05730
$0.05730$0.05730

+473.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.112243
$0.112243$0.112243

+73.71%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837

+92.41%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0057813
$0.0057813$0.0057813

+37.53%

0G Логотип

0G

0G

$1.328
$1.328$1.328

+37.47%