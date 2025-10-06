БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Cherry AI ағымдағы бағасы: 0.0008634 USD. Нақты уақыттағы AIBOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIBOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Cherry AI ағымдағы бағасы: 0.0008634 USD. Нақты уақыттағы AIBOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIBOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AIBOT туралы толығырақ

AIBOT Баға туралы ақпарат

AIBOT деген не

AIBOT Whitepaper

AIBOT Ресми веб-сайт

AIBOT Токеномикасы

AIBOT Баға болжамы

AIBOT Тарих

AIBOT Сатып алу нұсқаулығы

AIBOT фиатқа айырбастау

AIBOT Спот

AIBOT USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Cherry AI Логотип

Cherry AI бағасы(AIBOT)

1 AIBOT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0008634
$0.0008634$0.0008634
-12.96%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:39:23 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0008443
$ 0.0008443$ 0.0008443
24 сағаттық төмен
$ 0.001155
$ 0.001155$ 0.001155
24 сағаттық жоғары

$ 0.0008443
$ 0.0008443$ 0.0008443

$ 0.001155
$ 0.001155$ 0.001155

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000877768654702069
$ 0.000877768654702069$ 0.000877768654702069

-1.80%

-12.95%

-32.23%

-32.23%

Cherry AI (AIBOT) нақты уақыттағы баға $ 0.0008634. Соңғы 24 сағат ішінде AIBOT мен $ 0.0008443 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.001155 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AIBOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.07284724455622164, ал ең төменгісі — $ 0.000877768654702069.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AIBOT соңғы бір сағатта -1.80% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.95%, ал соңғы 7 күнде -32.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cherry AI (AIBOT) Нарықтық ақпарат

No.2856

$ 191.24K
$ 191.24K$ 191.24K

$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K

$ 863.40K
$ 863.40K$ 863.40K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Cherry AI нарықтық капитализациясы $ 191.24K, тәуліктік сауда көлемі $ 64.20K. AIBOT айналымдағы мөлшері 221.50M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 863.40K.

Cherry AI (AIBOT) Баға тарихы USD

Cherry AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000128558-12.95%
30 күн$ -0.0003976-31.54%
60 күн$ -0.0039006-81.88%
90 күн$ -0.0191366-95.69%
Бүгінгі Cherry AI бағасының өзгеруі

Бүгін AIBOT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000128558 (-12.95%) өзгерісін тіркеді.

Cherry AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0003976 (-31.54%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Cherry AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AIBOT $ -0.0039006 (-81.88%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Cherry AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0191366 (-95.69%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Cherry AI (AIBOT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Cherry AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Cherry AI (AIBOT) деген не

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Cherry AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AIBOT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Cherry AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Cherry AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Cherry AI Баға болжамы (USD)

Cherry AI (AIBOT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cherry AI (AIBOT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cherry AI.

Қазір Cherry AI баға болжамын тексеріңіз!

Cherry AI (AIBOT) токеномикасы

Cherry AI (AIBOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AIBOT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Cherry AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AIBOT - жергілікті валюталарға

1 Cherry AI(AIBOT)-ден VND-ге
22.720371
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AUD-ге
A$0.001312368
1 Cherry AI(AIBOT)-ден GBP-ге
0.000656184
1 Cherry AI(AIBOT)-ден EUR-ге
0.000742524
1 Cherry AI(AIBOT)-ден USD-ге
$0.0008634
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MYR-ге
RM0.003617646
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TRY-ге
0.036297336
1 Cherry AI(AIBOT)-ден JPY-ге
¥0.1329636
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ARS-ге
ARS$1.249486578
1 Cherry AI(AIBOT)-ден RUB-ге
0.069710916
1 Cherry AI(AIBOT)-ден INR-ге
0.076644018
1 Cherry AI(AIBOT)-ден IDR-ге
Rp14.389994244
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PHP-ге
0.050742018
1 Cherry AI(AIBOT)-ден EGP-ге
￡E.0.040804284
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BRL-ге
R$0.00461919
1 Cherry AI(AIBOT)-ден CAD-ге
C$0.00120876
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BDT-ге
0.105369336
1 Cherry AI(AIBOT)-ден NGN-ге
1.247682072
1 Cherry AI(AIBOT)-ден COP-ге
$3.3335874
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ZAR-ге
R.0.014945454
1 Cherry AI(AIBOT)-ден UAH-ге
0.036297336
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TZS-ге
T.Sh.2.1213738
1 Cherry AI(AIBOT)-ден VES-ге
Bs0.1908114
1 Cherry AI(AIBOT)-ден CLP-ге
$0.8124594
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PKR-ге
Rs0.244100448
1 Cherry AI(AIBOT)-ден KZT-ге
0.453466314
1 Cherry AI(AIBOT)-ден THB-ге
฿0.028008696
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TWD-ге
NT$0.026661792
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AED-ге
د.إ0.003168678
1 Cherry AI(AIBOT)-ден CHF-ге
Fr0.00069072
1 Cherry AI(AIBOT)-ден HKD-ге
HK$0.006708618
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AMD-ге
֏0.33029367
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MAD-ге
.د.م0.008038254
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MXN-ге
$0.015955632
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SAR-ге
ريال0.00323775
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ETB-ге
Br0.131772108
1 Cherry AI(AIBOT)-ден KES-ге
KSh0.111499476
1 Cherry AI(AIBOT)-ден JOD-ге
د.أ0.0006121506
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PLN-ге
0.003185946
1 Cherry AI(AIBOT)-ден RON-ге
лв0.003807594
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SEK-ге
kr0.008193666
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BGN-ге
лв0.001459146
1 Cherry AI(AIBOT)-ден HUF-ге
Ft0.290603172
1 Cherry AI(AIBOT)-ден CZK-ге
0.018252276
1 Cherry AI(AIBOT)-ден KWD-ге
د.ك0.0002650638
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ILS-ге
0.00280605
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BOB-ге
Bs0.005983362
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AZN-ге
0.00146778
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TJS-ге
SM0.007960548
1 Cherry AI(AIBOT)-ден GEL-ге
0.002339814
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AOA-ге
Kz0.787049538
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BHD-ге
.د.ب0.0003246384
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BMD-ге
$0.0008634
1 Cherry AI(AIBOT)-ден DKK-ге
kr0.005594832
1 Cherry AI(AIBOT)-ден HNL-ге
L0.022698786
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MUR-ге
0.039664596
1 Cherry AI(AIBOT)-ден NAD-ге
$0.01493682
1 Cherry AI(AIBOT)-ден NOK-ге
kr0.008746242
1 Cherry AI(AIBOT)-ден NZD-ге
$0.00151095
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PAB-ге
B/.0.0008634
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PGK-ге
K0.003634914
1 Cherry AI(AIBOT)-ден QAR-ге
ر.ق0.00315141
1 Cherry AI(AIBOT)-ден RSD-ге
дин.0.08793729
1 Cherry AI(AIBOT)-ден UZS-ге
soʻm10.278569784
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ALL-ге
L0.0725256
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ANG-ге
ƒ0.001545486
1 Cherry AI(AIBOT)-ден AWG-ге
ƒ0.001545486
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BBD-ге
$0.0017268
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BAM-ге
KM0.001459146
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BIF-ге
Fr2.5461666
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BND-ге
$0.00112242
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BSD-ге
$0.0008634
1 Cherry AI(AIBOT)-ден JMD-ге
$0.138558432
1 Cherry AI(AIBOT)-ден KHR-ге
3.467466204
1 Cherry AI(AIBOT)-ден KMF-ге
Fr0.3678084
1 Cherry AI(AIBOT)-ден LAK-ге
18.769564842
1 Cherry AI(AIBOT)-ден LKR-ге
රු0.262827594
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MDL-ге
L0.014686434
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MGA-ге
Ar3.8891853
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MOP-ге
P0.0069072
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MVR-ге
0.01321002
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MWK-ге
MK1.49635854
1 Cherry AI(AIBOT)-ден MZN-ге
MT0.05517126
1 Cherry AI(AIBOT)-ден NPR-ге
रु0.122533728
1 Cherry AI(AIBOT)-ден PYG-ге
6.1232328
1 Cherry AI(AIBOT)-ден RWF-ге
Fr1.2545202
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SBD-ге
$0.007105782
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SCR-ге
0.01234662
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SRD-ге
$0.0332409
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SVC-ге
$0.007546116
1 Cherry AI(AIBOT)-ден SZL-ге
L0.01493682
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TMT-ге
m0.0030219
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TND-ге
د.ت0.002551347
1 Cherry AI(AIBOT)-ден TTD-ге
$0.005845218
1 Cherry AI(AIBOT)-ден UGX-ге
Sh3.0080856
1 Cherry AI(AIBOT)-ден XAF-ге
Fr0.492138
1 Cherry AI(AIBOT)-ден XCD-ге
$0.00233118
1 Cherry AI(AIBOT)-ден XOF-ге
Fr0.492138
1 Cherry AI(AIBOT)-ден XPF-ге
Fr0.0889302
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BWP-ге
P0.011586828
1 Cherry AI(AIBOT)-ден BZD-ге
$0.001735434
1 Cherry AI(AIBOT)-ден CVE-ге
$0.082653282
1 Cherry AI(AIBOT)-ден DJF-ге
Fr0.1536852
1 Cherry AI(AIBOT)-ден DOP-ге
$0.055594326
1 Cherry AI(AIBOT)-ден DZD-ге
د.ج0.112855014
1 Cherry AI(AIBOT)-ден FJD-ге
$0.001959918
1 Cherry AI(AIBOT)-ден GNF-ге
Fr7.507263
1 Cherry AI(AIBOT)-ден GTQ-ге
Q0.006613644
1 Cherry AI(AIBOT)-ден GYD-ге
$0.180588744
1 Cherry AI(AIBOT)-ден ISK-ге
kr0.1087884

Cherry AI Ресурс

Cherry AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Cherry AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Cherry AI туралы басқа сұрақтар

Cherry AI (AIBOT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AIBOT бағасы — 0.0008634 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AIBOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AIBOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0008634. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cherry AI үшін нарықтық капитализация қандай?
AIBOT үшін нарықтық капитализация: $ 191.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AIBOT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AIBOT айналымдағы ұсынысы: 221.50M USD.
AIBOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AIBOT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.07284724455622164 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AIBOT бағасы қандай болды?
AIBOT 0.000877768654702069 USD ATL бағасына жетті.
AIBOT үшін сауда көлемі қандай?
AIBOT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 64.20K USD.
Биыл AIBOT өседі ме?
AIBOT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AIBOT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:39:23 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AIBOT-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.0008634 USD

AIBOT-мен саудалаңыз

AIBOT/USDT
$0.0008634
$0.0008634$0.0008634
-13.13%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,796.97
$107,796.97$107,796.97

-2.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,726.31
$3,726.31$3,726.31

-3.29%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.91
$175.91$175.91

-4.28%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9957
$0.9957$0.9957

-21.09%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,796.97
$107,796.97$107,796.97

-2.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,726.31
$3,726.31$3,726.31

-3.29%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.91
$175.91$175.91

-4.28%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4225
$2.4225$2.4225

-3.09%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9957
$0.9957$0.9957

-21.09%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0865
$0.0865$0.0865

+73.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4003
$0.4003$0.4003

+33.43%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05730
$0.05730$0.05730

+473.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.114616
$0.114616$0.114616

+77.38%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837

+92.41%

0G Логотип

0G

0G

$1.334
$1.334$1.334

+38.09%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0057704
$0.0057704$0.0057704

+37.27%