БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
AGI Alpha ағымдағы бағасы: 0.0068804 USD. Нақты уақыттағы AGIALPHA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AGIALPHA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!AGI Alpha ағымдағы бағасы: 0.0068804 USD. Нақты уақыттағы AGIALPHA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AGIALPHA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AGIALPHA туралы толығырақ

AGIALPHA Баға туралы ақпарат

AGIALPHA деген не

AGIALPHA Ресми веб-сайт

AGIALPHA Токеномикасы

AGIALPHA Баға болжамы

AGIALPHA Тарих

AGIALPHA Сатып алу нұсқаулығы

AGIALPHA фиатқа айырбастау

AGIALPHA Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

AGI Alpha Логотип

AGI Alpha бағасы(AGIALPHA)

1 AGIALPHA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0068804
$0.0068804$0.0068804
-2.12%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:38:55 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0068804
$ 0.0068804$ 0.0068804
24 сағаттық төмен
$ 0.007031
$ 0.007031$ 0.007031
24 сағаттық жоғары

$ 0.0068804
$ 0.0068804$ 0.0068804

$ 0.007031
$ 0.007031$ 0.007031

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

0.00%

-2.12%

+1.18%

+1.18%

AGI Alpha (AGIALPHA) нақты уақыттағы баға $ 0.0068804. Соңғы 24 сағат ішінде AGIALPHA мен $ 0.0068804 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.007031 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AGIALPHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.049960137859604584, ал ең төменгісі — $ 0.000577276480339268.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AGIALPHA соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.12%, ал соңғы 7 күнде +1.18% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AGI Alpha (AGIALPHA) Нарықтық ақпарат

No.1302

$ 6.88M
$ 6.88M$ 6.88M

$ 20.31
$ 20.31$ 20.31

$ 6.88M
$ 6.88M$ 6.88M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

AGI Alpha нарықтық капитализациясы $ 6.88M, тәуліктік сауда көлемі $ 20.31. AGIALPHA айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999996903.81. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.88M.

AGI Alpha (AGIALPHA) Баға тарихы USD

AGI Alpha Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000149024-2.12%
30 күн$ +0.0003404+5.20%
60 күн$ -0.0248396-78.31%
90 күн$ -0.0081196-54.14%
Бүгінгі AGI Alpha бағасының өзгеруі

Бүгін AGIALPHA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000149024 (-2.12%) өзгерісін тіркеді.

AGI Alpha 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0003404 (+5.20%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

AGI Alpha 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AGIALPHA $ -0.0248396 (-78.31%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

AGI Alpha 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0081196 (-54.14%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

AGI Alpha (AGIALPHA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

AGI Alpha Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

AGI Alpha (AGIALPHA) деген не

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

AGI Alpha MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен AGI Alpha инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AGIALPHA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін AGI Alpha біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің AGI Alpha сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

AGI Alpha Баға болжамы (USD)

AGI Alpha (AGIALPHA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AGI Alpha (AGIALPHA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AGI Alpha.

Қазір AGI Alpha баға болжамын тексеріңіз!

AGI Alpha (AGIALPHA) токеномикасы

AGI Alpha (AGIALPHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AGIALPHA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады AGI Alpha (AGIALPHA)

AGI Alpha қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы AGI Alpha оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AGIALPHA - жергілікті валюталарға

1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден VND-ге
181.057726
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AUD-ге
A$0.010458208
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден GBP-ге
0.005229104
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден EUR-ге
0.005917144
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден USD-ге
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MYR-ге
RM0.028828876
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TRY-ге
0.289252016
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден JPY-ге
¥1.0595816
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ARS-ге
ARS$9.957108468
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден RUB-ге
0.555523496
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден INR-ге
0.610773108
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден IDR-ге
Rp114.673287464
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PHP-ге
0.404361108
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден EGP-ге
￡E.0.325167704
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BRL-ге
R$0.03681014
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден CAD-ге
C$0.00963256
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BDT-ге
0.839684016
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден NGN-ге
9.942728432
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден COP-ге
$26.5652244
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ZAR-ге
R.0.119099724
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден UAH-ге
0.289252016
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TZS-ге
T.Sh.16.9051428
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден VES-ге
Bs1.5205684
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден CLP-ге
$6.4744564
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PKR-ге
Rs1.945226688
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден KZT-ге
3.613654884
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден THB-ге
฿0.223200176
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TWD-ге
NT$0.212466752
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AED-ге
د.إ0.025251068
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден CHF-ге
Fr0.00550432
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден HKD-ге
HK$0.053460708
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AMD-ге
֏2.63209702
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MAD-ге
.د.م0.064056524
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MXN-ге
$0.127149792
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SAR-ге
ريال0.0258015
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ETB-ге
Br1.050086648
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден KES-ге
KSh0.888534856
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден JOD-ге
د.أ0.0048782036
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PLN-ге
0.025388676
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден RON-ге
лв0.030342564
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SEK-ге
kr0.065294996
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BGN-ге
лв0.011627876
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден HUF-ге
Ft2.315805032
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден CZK-ге
0.145451656
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден KWD-ге
د.ك0.0021122828
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ILS-ге
0.0223613
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BOB-ге
Bs0.047681172
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AZN-ге
0.01169668
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TJS-ге
SM0.063437288
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден GEL-ге
0.018645884
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AOA-ге
Kz6.271966228
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BHD-ге
.د.ب0.0025870304
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BMD-ге
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден DKK-ге
kr0.044584992
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден HNL-ге
L0.180885716
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MUR-ге
0.316085576
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден NAD-ге
$0.11903092
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден NOK-ге
kr0.069698452
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден NZD-ге
$0.0120407
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PAB-ге
B/.0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PGK-ге
K0.028966484
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден QAR-ге
ر.ق0.02511346
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден RSD-ге
дин.0.70076874
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден UZS-ге
soʻm81.909510704
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ALL-ге
L0.5779536
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ANG-ге
ƒ0.012315916
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден AWG-ге
ƒ0.012315916
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BBD-ге
$0.0137608
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BAM-ге
KM0.011627876
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BIF-ге
Fr20.2902996
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BND-ге
$0.00894452
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BSD-ге
$0.0068804
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден JMD-ге
$1.104166592
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден KHR-ге
27.632099224
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден KMF-ге
Fr2.9310504
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден LAK-ге
149.573910052
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден LKR-ге
රු2.094462564
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MDL-ге
L0.117035604
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MGA-ге
Ar30.9927618
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MOP-ге
P0.0550432
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MVR-ге
0.10527012
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MWK-ге
MK11.92442124
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден MZN-ге
MT0.43965756
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден NPR-ге
रु0.976466368
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден PYG-ге
48.7957968
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден RWF-ге
Fr9.9972212
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SBD-ге
$0.056625692
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SCR-ге
0.09838972
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SRD-ге
$0.2648954
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SVC-ге
$0.060134696
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден SZL-ге
L0.11903092
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TMT-ге
m0.0240814
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TND-ге
د.ت0.020331582
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден TTD-ге
$0.046580308
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден UGX-ге
Sh23.9713136
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден XAF-ге
Fr3.921828
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден XCD-ге
$0.01857708
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден XOF-ге
Fr3.921828
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден XPF-ге
Fr0.7086812
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BWP-ге
P0.092334968
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден BZD-ге
$0.013829604
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден CVE-ге
$0.658660692
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден DJF-ге
Fr1.2247112
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден DOP-ге
$0.443028956
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден DZD-ге
د.ج0.899337084
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден FJD-ге
$0.015618508
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден GNF-ге
Fr59.825078
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден GTQ-ге
Q0.052703864
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден GYD-ге
$1.439104464
1 AGI Alpha(AGIALPHA)-ден ISK-ге
kr0.8669304

AGI Alpha Ресурс

AGI Alpha тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми AGI Alpha веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: AGI Alpha туралы басқа сұрақтар

AGI Alpha (AGIALPHA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AGIALPHA бағасы — 0.0068804 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AGIALPHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AGIALPHA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0068804. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AGI Alpha үшін нарықтық капитализация қандай?
AGIALPHA үшін нарықтық капитализация: $ 6.88M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AGIALPHA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AGIALPHA айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
AGIALPHA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AGIALPHA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.049960137859604584 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AGIALPHA бағасы қандай болды?
AGIALPHA 0.000577276480339268 USD ATL бағасына жетті.
AGIALPHA үшін сауда көлемі қандай?
AGIALPHA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 20.31 USD.
Биыл AGIALPHA өседі ме?
AGIALPHA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AGIALPHA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:38:55 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AGIALPHA-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AGIALPHA
AGIALPHA
USD
USD

1 AGIALPHA = 0.0068804 USD

AGIALPHA-мен саудалаңыз

AGIALPHA/USDT
$0.0068804
$0.0068804$0.0068804
-2.12%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,751.26
$107,751.26$107,751.26

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,721.33
$3,721.33$3,721.33

-3.42%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.64
$175.64$175.64

-4.42%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9914
$0.9914$0.9914

-21.43%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,751.26
$107,751.26$107,751.26

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,721.33
$3,721.33$3,721.33

-3.42%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.64
$175.64$175.64

-4.42%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4204
$2.4204$2.4204

-3.18%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9914
$0.9914$0.9914

-21.43%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0868
$0.0868$0.0868

+73.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4003
$0.4003$0.4003

+33.43%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05760
$0.05760$0.05760

+476.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.115516
$0.115516$0.115516

+78.77%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837

+92.41%

0G Логотип

0G

0G

$1.338
$1.338$1.338

+38.50%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0057780
$0.0057780$0.0057780

+37.45%