AC Milan Fan Token (ACM) токеномикасы

AC Milan Fan Token (ACM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AC Milan Fan Token (ACM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

AC Milan Fan Token (ACM) туралы ақпарат

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

Ресми веб-сайт:
https://www.socios.com/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688

AC Milan Fan Token (ACM) токеномикасы мен бағасын талдау

AC Milan Fan Token (ACM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.95M
$ 8.95M$ 8.95M
Жалпы қамтуы:
$ 19.92M
$ 19.92M$ 19.92M
Айналымдағы қамту:
$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5.529
$ 5.529$ 5.529
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973$ 0.6952686944495973
Қазіргі баға:
$ 0.93
$ 0.93$ 0.93

AC Milan Fan Token (ACM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AC Milan Fan Token (ACM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ACM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ACM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ACM токеномикасын түсінген болсаңыз, ACM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ACM сатып алуға болады

Портфеліңізге AC Milan Fan Token (ACM) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ACM сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

AC Milan Fan Token (ACM) бағасының тарихы

ACM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ACM бағасының болжамы

ACM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ACM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.