БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Apple xStock ағымдағы бағасы: 269.62 USD. Нақты уақыттағы AAPLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AAPLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Apple xStock ағымдағы бағасы: 269.62 USD. Нақты уақыттағы AAPLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AAPLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AAPLX туралы толығырақ

AAPLX Баға туралы ақпарат

AAPLX деген не

AAPLX Ресми веб-сайт

AAPLX Токеномикасы

AAPLX Баға болжамы

AAPLX Тарих

AAPLX Сатып алу нұсқаулығы

AAPLX фиатқа айырбастау

AAPLX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Apple xStock Логотип

Apple xStock бағасы(AAPLX)

1 AAPLX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$269.8
$269.8$269.8
-0.51%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:37:26 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 269.62
$ 269.62$ 269.62
24 сағаттық төмен
$ 272.79
$ 272.79$ 272.79
24 сағаттық жоғары

$ 269.62
$ 269.62$ 269.62

$ 272.79
$ 272.79$ 272.79

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.28%

-0.51%

+1.25%

+1.25%

Apple xStock (AAPLX) нақты уақыттағы баға $ 269.62. Соңғы 24 сағат ішінде AAPLX мен $ 269.62 аралығында сауда жасалып, ал $ 272.79 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AAPLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 218.05582778461107, ал ең төменгісі — $ 204.46269321696604.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AAPLX соңғы бір сағатта -0.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.51%, ал соңғы 7 күнде +1.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Apple xStock (AAPLX) Нарықтық ақпарат

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 61.01K
$ 61.01K$ 61.01K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Apple xStock нарықтық капитализациясы $ 1.62M, тәуліктік сауда көлемі $ 61.01K. AAPLX айналымдағы мөлшері 6.00K, жалпы мөлшері 8999.85946485. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.43M.

Apple xStock (AAPLX) Баға тарихы USD

Apple xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.383-0.51%
30 күн$ +12.07+4.68%
60 күн$ +32.76+13.83%
90 күн$ +65.71+32.22%
Бүгінгі Apple xStock бағасының өзгеруі

Бүгін AAPLX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.383 (-0.51%) өзгерісін тіркеді.

Apple xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +12.07 (+4.68%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Apple xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AAPLX $ +32.76 (+13.83%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Apple xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +65.71 (+32.22%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Apple xStock (AAPLX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Apple xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Apple xStock (AAPLX) деген не

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Apple xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AAPLX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Apple xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Apple xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Apple xStock Баға болжамы (USD)

Apple xStock (AAPLX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Apple xStock (AAPLX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Apple xStock.

Қазір Apple xStock баға болжамын тексеріңіз!

Apple xStock (AAPLX) токеномикасы

Apple xStock (AAPLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AAPLX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Apple xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AAPLX - жергілікті валюталарға

1 Apple xStock(AAPLX)-ден VND-ге
7,095,050.3
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AUD-ге
A$409.8224
1 Apple xStock(AAPLX)-ден GBP-ге
204.9112
1 Apple xStock(AAPLX)-ден EUR-ге
231.8732
1 Apple xStock(AAPLX)-ден USD-ге
$269.62
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MYR-ге
RM1,129.7078
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TRY-ге
11,334.8248
1 Apple xStock(AAPLX)-ден JPY-ге
¥41,521.48
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ARS-ге
ARS$390,185.9754
1 Apple xStock(AAPLX)-ден RUB-ге
21,769.1188
1 Apple xStock(AAPLX)-ден INR-ге
23,934.1674
1 Apple xStock(AAPLX)-ден IDR-ге
Rp4,493,664.8692
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PHP-ге
15,845.5674
1 Apple xStock(AAPLX)-ден EGP-ге
￡E.12,742.2412
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BRL-ге
R$1,442.467
1 Apple xStock(AAPLX)-ден CAD-ге
C$377.468
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BDT-ге
32,904.4248
1 Apple xStock(AAPLX)-ден NGN-ге
389,622.4696
1 Apple xStock(AAPLX)-ден COP-ге
$1,041,002.82
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ZAR-ге
R.4,667.1222
1 Apple xStock(AAPLX)-ден UAH-ге
11,334.8248
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TZS-ге
T.Sh.662,456.34
1 Apple xStock(AAPLX)-ден VES-ге
Bs59,586.02
1 Apple xStock(AAPLX)-ден CLP-ге
$253,712.42
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PKR-ге
Rs76,226.9664
1 Apple xStock(AAPLX)-ден KZT-ге
141,607.1202
1 Apple xStock(AAPLX)-ден THB-ге
฿8,746.4728
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TWD-ге
NT$8,325.8656
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AED-ге
د.إ989.5054
1 Apple xStock(AAPLX)-ден CHF-ге
Fr215.696
1 Apple xStock(AAPLX)-ден HKD-ге
HK$2,094.9474
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AMD-ге
֏103,143.131
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MAD-ге
.د.م2,510.1622
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MXN-ге
$4,982.5776
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SAR-ге
ريال1,011.075
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ETB-ге
Br41,149.4044
1 Apple xStock(AAPLX)-ден KES-ге
KSh34,818.7268
1 Apple xStock(AAPLX)-ден JOD-ге
د.أ191.16058
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PLN-ге
994.8978
1 Apple xStock(AAPLX)-ден RON-ге
лв1,189.0242
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SEK-ге
kr2,558.6938
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BGN-ге
лв455.6578
1 Apple xStock(AAPLX)-ден HUF-ге
Ft90,748.6996
1 Apple xStock(AAPLX)-ден CZK-ге
5,699.7668
1 Apple xStock(AAPLX)-ден KWD-ге
د.ك82.77334
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ILS-ге
876.265
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BOB-ге
Bs1,868.4666
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AZN-ге
458.354
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TJS-ге
SM2,485.8964
1 Apple xStock(AAPLX)-ден GEL-ге
730.6702
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AOA-ге
Kz245,777.5034
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BHD-ге
.د.ب101.37712
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BMD-ге
$269.62
1 Apple xStock(AAPLX)-ден DKK-ге
kr1,747.1376
1 Apple xStock(AAPLX)-ден HNL-ге
L7,088.3098
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MUR-ге
12,386.3428
1 Apple xStock(AAPLX)-ден NAD-ге
$4,664.426
1 Apple xStock(AAPLX)-ден NOK-ге
kr2,731.2506
1 Apple xStock(AAPLX)-ден NZD-ге
$471.835
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PAB-ге
B/.269.62
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PGK-ге
K1,135.1002
1 Apple xStock(AAPLX)-ден QAR-ге
ر.ق984.113
1 Apple xStock(AAPLX)-ден RSD-ге
дин.27,460.797
1 Apple xStock(AAPLX)-ден UZS-ге
soʻm3,209,761.3912
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ALL-ге
L22,648.08
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ANG-ге
ƒ482.6198
1 Apple xStock(AAPLX)-ден AWG-ге
ƒ482.6198
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BBD-ге
$539.24
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BAM-ге
KM455.6578
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BIF-ге
Fr795,109.38
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BND-ге
$350.506
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BSD-ге
$269.62
1 Apple xStock(AAPLX)-ден JMD-ге
$43,268.6176
1 Apple xStock(AAPLX)-ден KHR-ге
1,082,810.0972
1 Apple xStock(AAPLX)-ден KMF-ге
Fr114,858.12
1 Apple xStock(AAPLX)-ден LAK-ге
5,861,304.2306
1 Apple xStock(AAPLX)-ден LKR-ге
රු82,075.0242
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MDL-ге
L4,586.2362
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MGA-ге
Ar1,214,503.29
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MOP-ге
P2,156.96
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MVR-ге
4,125.186
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MWK-ге
MK467,278.422
1 Apple xStock(AAPLX)-ден MZN-ге
MT17,228.718
1 Apple xStock(AAPLX)-ден NPR-ге
रु38,264.4704
1 Apple xStock(AAPLX)-ден PYG-ге
1,912,145.04
1 Apple xStock(AAPLX)-ден RWF-ге
Fr391,757.86
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SBD-ге
$2,218.9726
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SCR-ге
3,855.566
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SRD-ге
$10,380.37
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SVC-ге
$2,356.4788
1 Apple xStock(AAPLX)-ден SZL-ге
L4,664.426
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TMT-ге
m943.67
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TND-ге
د.ت796.7271
1 Apple xStock(AAPLX)-ден TTD-ге
$1,825.3274
1 Apple xStock(AAPLX)-ден UGX-ге
Sh939,356.08
1 Apple xStock(AAPLX)-ден XAF-ге
Fr153,683.4
1 Apple xStock(AAPLX)-ден XCD-ге
$727.974
1 Apple xStock(AAPLX)-ден XOF-ге
Fr153,683.4
1 Apple xStock(AAPLX)-ден XPF-ге
Fr27,770.86
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BWP-ге
P3,618.3004
1 Apple xStock(AAPLX)-ден BZD-ге
$541.9362
1 Apple xStock(AAPLX)-ден CVE-ге
$25,810.7226
1 Apple xStock(AAPLX)-ден DJF-ге
Fr47,992.36
1 Apple xStock(AAPLX)-ден DOP-ге
$17,360.8318
1 Apple xStock(AAPLX)-ден DZD-ге
د.ج35,242.0302
1 Apple xStock(AAPLX)-ден FJD-ге
$612.0374
1 Apple xStock(AAPLX)-ден GNF-ге
Fr2,344,345.9
1 Apple xStock(AAPLX)-ден GTQ-ге
Q2,065.2892
1 Apple xStock(AAPLX)-ден GYD-ге
$56,393.7192
1 Apple xStock(AAPLX)-ден ISK-ге
kr33,972.12

Apple xStock Ресурс

Apple xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Apple xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Apple xStock туралы басқа сұрақтар

Apple xStock (AAPLX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AAPLX бағасы — 269.62 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AAPLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AAPLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 269.62. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Apple xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
AAPLX үшін нарықтық капитализация: $ 1.62M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AAPLX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AAPLX айналымдағы ұсынысы: 6.00K USD.
AAPLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AAPLX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 218.05582778461107 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AAPLX бағасы қандай болды?
AAPLX 204.46269321696604 USD ATL бағасына жетті.
AAPLX үшін сауда көлемі қандай?
AAPLX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 61.01K USD.
Биыл AAPLX өседі ме?
AAPLX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AAPLX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:37:26 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AAPLX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 269.62 USD

AAPLX-мен саудалаңыз

AAPLX/USDT
$269.8
$269.8$269.8
-0.50%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,559.24
$107,559.24$107,559.24

-2.31%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,716.92
$3,716.92$3,716.92

-3.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.36
$175.36$175.36

-4.58%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9882
$0.9882$0.9882

-21.68%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,559.24
$107,559.24$107,559.24

-2.31%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,716.92
$3,716.92$3,716.92

-3.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.36
$175.36$175.36

-4.58%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4187
$2.4187$2.4187

-3.24%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9882
$0.9882$0.9882

-21.68%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0888
$0.0888$0.0888

+77.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05803
$0.05803$0.05803

+480.30%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.117715
$0.117715$0.117715

+82.18%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0057712
$0.0057712$0.0057712

+37.29%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000832
$0.000000000832$0.000000000832

+91.26%

AEGIS Логотип

AEGIS

AEGIS

$0.0002900
$0.0002900$0.0002900

+45.00%