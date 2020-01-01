Agenda 47 (A47) токеномикасы

Agenda 47 (A47) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Agenda 47 (A47) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Agenda 47 (A47) туралы ақпарат

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Ресми веб-сайт:
https://a47news.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump

Agenda 47 (A47) токеномикасы мен бағасын талдау

Agenda 47 (A47) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 15.80M
$ 15.80M
Жалпы қамтуы:
$ 999.99M
$ 999.99M
Айналымдағы қамту:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 15.80M
$ 15.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.044
$ 0.044
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000096002291123415
$ 0.000096002291123415
Қазіргі баға:
$ 0.015796
$ 0.015796

Agenda 47 (A47) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Agenda 47 (A47) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын A47 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша A47 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз A47 токеномикасын түсінген болсаңыз, A47 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай A47 сатып алуға болады

Портфеліңізге Agenda 47 (A47) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы A47 сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Agenda 47 (A47) бағасының тарихы

A47 бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

A47 бағасының болжамы

A47 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің A47 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.