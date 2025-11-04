БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
888Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 發發發-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 發發發 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!888Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 發發發-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 發發發 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

發發發 туралы толығырақ

發發發 Баға туралы ақпарат

發發發 деген не

發發發 Ресми веб-сайт

發發發 Токеномикасы

發發發 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

888Coin Логотип

888Coin Баға (發發發)

Листингтен жойылды

1 發發發-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
888Coin (發發發) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:00:02 (UTC+8)

888Coin (發發發) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

-4.02%

-18.22%

-18.22%

888Coin (發發發) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде 發發發 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 發發發 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 發發發 соңғы бір сағатта +0.92% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.02%, ал соңғы 7 күнде -18.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

888Coin (發發發) Нарықтық ақпарат

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

--
----

$ 7.47K
$ 7.47K$ 7.47K

884.73M
884.73M 884.73M

884,730,254.94
884,730,254.94 884,730,254.94

888Coin нарықтық капитализациясы $ 7.47K, тәуліктік сауда көлемі --. 發發發 айналымдағы мөлшері 884.73M, жалпы мөлшері 884730254.94. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.47K.

888Coin (發發發) Баға тарихы USD

Бүгін, 888Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде 888Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде 888Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде 888Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.02%
30 күн$ 0-31.74%
60 күн$ 0-31.31%
90 күн$ 0--

888Coin (發發發) деген не

Repeating a number amplifies its symbolic meaning. 8 = wealth 88 = double wealth 888 (發發發) = ultimate or overflowing fortune

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

888Coin (發發發) Ресурс

Ресми веб-сайт

888Coin Баға болжамы (USD)

888Coin (發發發) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін 888Coin (發發發) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: 888Coin.

Қазір 888Coin баға болжамын тексеріңіз!

發發發 - жергілікті валюталарға

888Coin (發發發) токеномикасы

888Coin (發發發) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 發發發 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: 888Coin (發發發) туралы басқа сұрақтар

888Coin (發發發) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 發發發 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
發發發-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
發發發-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
888Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
發發發 үшін нарықтық капитализация: $ 7.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
發發發 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
發發發 айналымдағы ұсынысы: 884.73M USD.
發發發 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
發發發 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 發發發 бағасы қандай болды?
發發發 0 USD ATL бағасына жетті.
發發發 үшін сауда көлемі қандай?
發發發 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 發發發 өседі ме?
發發發 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 發發發 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:00:02 (UTC+8)

888Coin (發發發) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,472.43
$107,472.43$107,472.43

+1.63%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,667.50
$3,667.50$3,667.50

+2.18%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.03
$170.03$170.03

+1.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9715
$0.9715$0.9715

+3.16%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,472.43
$107,472.43$107,472.43

+1.63%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,667.50
$3,667.50$3,667.50

+2.18%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.03
$170.03$170.03

+1.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3819
$2.3819$2.3819

+2.35%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,008.88
$1,008.88$1,008.88

+2.93%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3887
$0.3887$0.3887

+29.56%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04316
$0.04316$0.04316

+331.60%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008342
$0.0000008342$0.0000008342

+109.49%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000055
$0.000055$0.000055

+150.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001772
$0.0000000000001772$0.0000000000001772

+77.20%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0777
$0.0777$0.0777

+55.40%