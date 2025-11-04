БиржаDEX+
24K Gold PEPE ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOLDPEPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOLDPEPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOLDPEPE туралы толығырақ

GOLDPEPE Баға туралы ақпарат

GOLDPEPE деген не

GOLDPEPE Токеномикасы

GOLDPEPE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

24K Gold PEPE Логотип

24K Gold PEPE Баға (GOLDPEPE)

Листингтен жойылды

1 GOLDPEPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:59:26 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.15%

-7.15%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GOLDPEPE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOLDPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOLDPEPE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Нарықтық ақпарат

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

--
----

$ 91.69K
$ 91.69K$ 91.69K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

24K Gold PEPE нарықтық капитализациясы $ 91.69K, тәуліктік сауда көлемі --. GOLDPEPE айналымдағы мөлшері 999.96M, жалпы мөлшері 999959785.275677. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 91.69K.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Баға тарихы USD

Бүгін, 24K Gold PEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде 24K Gold PEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде 24K Gold PEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде 24K Gold PEPE - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-28.76%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) деген не

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

24K Gold PEPE Баға болжамы (USD)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: 24K Gold PEPE.

Қазір 24K Gold PEPE баға болжамын тексеріңіз!

GOLDPEPE - жергілікті валюталарға

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) токеномикасы

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOLDPEPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) туралы басқа сұрақтар

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOLDPEPE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOLDPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOLDPEPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
24K Gold PEPE үшін нарықтық капитализация қандай?
GOLDPEPE үшін нарықтық капитализация: $ 91.69K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOLDPEPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOLDPEPE айналымдағы ұсынысы: 999.96M USD.
GOLDPEPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOLDPEPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOLDPEPE бағасы қандай болды?
GOLDPEPE 0 USD ATL бағасына жетті.
GOLDPEPE үшін сауда көлемі қандай?
GOLDPEPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GOLDPEPE өседі ме?
GOLDPEPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOLDPEPE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:59:26 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

