One More Game ағымдағы бағасы: 0.00000453 USD. Нақты уақыттағы 1MORE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 1MORE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

One More Game Логотип

One More Game бағасы(1MORE)

1 1MORE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000004602
$0.000004602$0.000004602
-27.12%1D
USD
One More Game (1MORE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:35:50 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004
24 сағаттық төмен
$ 0.000006613
$ 0.000006613$ 0.000006613
24 сағаттық жоғары

$ 0.000004
$ 0.000004$ 0.000004

$ 0.000006613
$ 0.000006613$ 0.000006613

--
----

--
----

+1.20%

-27.12%

+84.22%

+84.22%

One More Game (1MORE) нақты уақыттағы баға $ 0.00000453. Соңғы 24 сағат ішінде 1MORE мен $ 0.000004 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000006613 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 1MORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 1MORE соңғы бір сағатта +1.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -27.12%, ал соңғы 7 күнде +84.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

One More Game (1MORE) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

$ 45.30K
$ 45.30K$ 45.30K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

One More Game нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 12.60K. 1MORE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 45.30K.

One More Game (1MORE) Баға тарихы USD

One More Game Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00000171249-27.12%
30 күн$ -0.01366547-99.97%
60 күн$ -0.01249547-99.97%
90 күн$ -0.01249547-99.97%
Бүгінгі One More Game бағасының өзгеруі

Бүгін 1MORE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00000171249 (-27.12%) өзгерісін тіркеді.

One More Game 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01366547 (-99.97%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

One More Game 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда 1MORE $ -0.01249547 (-99.97%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

One More Game 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.01249547 (-99.97%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

One More Game (1MORE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

One More Game Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

One More Game (1MORE) деген не

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен One More Game инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін 1MORE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін One More Game біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің One More Game сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

One More Game Баға болжамы (USD)

One More Game (1MORE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін One More Game (1MORE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: One More Game.

Қазір One More Game баға болжамын тексеріңіз!

One More Game (1MORE) токеномикасы

One More Game (1MORE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 1MORE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады One More Game (1MORE)

One More Game қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы One More Game оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

1MORE - жергілікті валюталарға

One More Game Ресурс

One More Game тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми One More Game веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: One More Game туралы басқа сұрақтар

One More Game (1MORE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 1MORE бағасы — 0.00000453 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
1MORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
1MORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000453. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
One More Game үшін нарықтық капитализация қандай?
1MORE үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
1MORE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
1MORE айналымдағы ұсынысы: -- USD.
1MORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
1MORE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 1MORE бағасы қандай болды?
1MORE -- USD ATL бағасына жетті.
1MORE үшін сауда көлемі қандай?
1MORE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 12.60K USD.
Биыл 1MORE өседі ме?
1MORE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 1MORE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:35:50 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

1MORE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.00000453 USD

1MORE-мен саудалаңыз

1MORE/USDT
$0.000004602
$0.000004602$0.000004602
-28.51%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

