10 figs (FIGS) токеномикасы
10 figs (FIGS) туралы ақпарат
10 figs is literally 10 figs
limited supply of ten delicious figs
symbol of wealth & prosperity for centuries, now available on Solana.
wtf is 10 figs?
$figs is an entirely original meta
let’s break it down 👇
figs is commonly used slang by CT shitposters, even normie traders and 9-to-5ers
6 figs, 7 figs, 8 figs, 9 figs, 10 figs
what you earn, what you hold, what you’re worth, what you fumble, It’s all measured and discussed in figs
tokenomics:
tl:dr there are only 10 $figs
Unlike your average 1,000,000,000 supply dogs, cats and stonks. Only 10 figs were created, and there will only ever be 10
memes part 1:
beyond numbers & tokenomics…
figs is a just a f****** fruit
figs are frequently mentioned in the bible, symbolizing knowledge, prosperity & enlightenment. In ancient greece figs were considered a sacred fruit.
memes part 2:
fig heads
we’re all just degens trying to make more figs. figs are on the mind, always. The fig head is a symbol of the degen, figga chads, political & cultural figgas.
memes part 3:
fig season
As a new meta unlike any other, its time will come. Figgas are humble fig farmers, they plant seeds, tend to their crops, work for their bags and wait patiently to harvest figs when most ripe
fig season is coming.
memes part 4:
fig brained = high IQ + retardio
A unique meta, that is also super retarded, the perfect recipe for any memecoin.
the community:
what is a meme without a community?
Their day one figgas and new holders alike stay, look out for each other and raid hard. Cooking up 500+ original memes, gifs, videos and stickers in the process
it’s always a sunny day on the farm, so lock in
10 figs (FIGS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
10 figs (FIGS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
10 figs (FIGS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FIGS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FIGS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
