1 dog can change your life ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 1DOG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 1DOG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1DOG туралы толығырақ

1DOG Баға туралы ақпарат

1DOG деген не

1DOG Ресми веб-сайт

1DOG Токеномикасы

1DOG Баға болжамы

1 dog can change your life Логотип

1 dog can change your life Баға (1DOG)

Листингтен жойылды

1 1DOG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-12.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
1 dog can change your life (1DOG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:38 (UTC+8)

1 dog can change your life (1DOG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-12.42%

-11.94%

-11.94%

1 dog can change your life (1DOG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде 1DOG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 1DOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 1DOG соңғы бір сағатта +1.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.42%, ал соңғы 7 күнде -11.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

1 dog can change your life (1DOG) Нарықтық ақпарат

$ 7.50K
$ 7.50K$ 7.50K

--
----

$ 7.50K
$ 7.50K$ 7.50K

996.51M
996.51M 996.51M

996,513,856.403079
996,513,856.403079 996,513,856.403079

1 dog can change your life нарықтық капитализациясы $ 7.50K, тәуліктік сауда көлемі --. 1DOG айналымдағы мөлшері 996.51M, жалпы мөлшері 996513856.403079. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.50K.

1 dog can change your life (1DOG) Баға тарихы USD

Бүгін, 1 dog can change your life - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде 1 dog can change your life - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде 1 dog can change your life - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде 1 dog can change your life - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.42%
30 күн$ 0-42.20%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

1 dog can change your life (1DOG) деген не

barking to millions

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

1 dog can change your life (1DOG) Ресурс

Ресми веб-сайт

1 dog can change your life Баға болжамы (USD)

1 dog can change your life (1DOG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін 1 dog can change your life (1DOG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: 1 dog can change your life.

Қазір 1 dog can change your life баға болжамын тексеріңіз!

1DOG - жергілікті валюталарға

1 dog can change your life (1DOG) токеномикасы

1 dog can change your life (1DOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 1DOG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: 1 dog can change your life (1DOG) туралы басқа сұрақтар

1 dog can change your life (1DOG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 1DOG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
1DOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
1DOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
1 dog can change your life үшін нарықтық капитализация қандай?
1DOG үшін нарықтық капитализация: $ 7.50K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
1DOG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
1DOG айналымдағы ұсынысы: 996.51M USD.
1DOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
1DOG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 1DOG бағасы қандай болды?
1DOG 0 USD ATL бағасына жетті.
1DOG үшін сауда көлемі қандай?
1DOG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 1DOG өседі ме?
1DOG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 1DOG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:38 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

