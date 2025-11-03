БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
0xy ағымдағы бағасы: 0.02542296 USD. Нақты уақыттағы 0XY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 0XY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!0xy ағымдағы бағасы: 0.02542296 USD. Нақты уақыттағы 0XY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 0XY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

0XY туралы толығырақ

0XY Баға туралы ақпарат

0XY деген не

0XY Ресми веб-сайт

0XY Токеномикасы

0XY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

0xy Логотип

0xy Баға (0XY)

Листингтен жойылды

1 0XY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02542296
$0.02542296$0.02542296
+3.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
0xy (0XY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:35:29 (UTC+8)

0xy (0XY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02386561
$ 0.02386561$ 0.02386561
24 сағаттық төмен
$ 0.02571732
$ 0.02571732$ 0.02571732
24 сағаттық жоғары

$ 0.02386561
$ 0.02386561$ 0.02386561

$ 0.02571732
$ 0.02571732$ 0.02571732

$ 0.108905
$ 0.108905$ 0.108905

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+3.54%

+6.40%

+6.40%

0xy (0XY) нақты уақыттағы баға $0.02542296. Соңғы 24 сағат ішінде 0XY мен $ 0.02386561 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02571732 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 0XY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.108905, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 0XY соңғы бір сағатта +0.25% өзгерді, 24 сағат ішінде +3.54%, ал соңғы 7 күнде +6.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

0xy (0XY) Нарықтық ақпарат

$ 25.38M
$ 25.38M$ 25.38M

--
----

$ 25.38M
$ 25.38M$ 25.38M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258 999,999,997.467258

0xy нарықтық капитализациясы $ 25.38M, тәуліктік сауда көлемі --. 0XY айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999997.467258. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.38M.

0xy (0XY) Баға тарихы USD

Бүгін, 0xy - USD баға өзгерісі $ +0.00086959 болды.
Соңғы 30 күнде 0xy - USD баға өзгерісі $ -0.0154917984 болды.
Соңғы 60 күнде 0xy - USD баға өзгерісі $ +20.8636186303 болды.
Соңғы 90 күнде 0xy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00086959+3.54%
30 күн$ -0.0154917984-60.93%
60 күн$ +20.8636186303+82,066.05%
90 күн$ 0--

0xy (0XY) деген не

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

0xy (0XY) Ресурс

Ресми веб-сайт

0xy Баға болжамы (USD)

0xy (0XY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін 0xy (0XY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: 0xy.

Қазір 0xy баға болжамын тексеріңіз!

0XY - жергілікті валюталарға

0xy (0XY) токеномикасы

0xy (0XY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 0XY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: 0xy (0XY) туралы басқа сұрақтар

0xy (0XY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 0XY бағасы — 0.02542296 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
0XY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
0XY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02542296. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
0xy үшін нарықтық капитализация қандай?
0XY үшін нарықтық капитализация: $ 25.38M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
0XY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
0XY айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
0XY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
0XY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.108905 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 0XY бағасы қандай болды?
0XY 0 USD ATL бағасына жетті.
0XY үшін сауда көлемі қандай?
0XY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 0XY өседі ме?
0XY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 0XY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:35:29 (UTC+8)

0xy (0XY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,516.43
$107,516.43$107,516.43

-2.35%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,715.14
$3,715.14$3,715.14

-3.58%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.17
$175.17$175.17

-4.68%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9912
$0.9912$0.9912

-21.45%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,516.43
$107,516.43$107,516.43

-2.35%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,715.14
$3,715.14$3,715.14

-3.58%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.17
$175.17$175.17

-4.68%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4175
$2.4175$2.4175

-3.29%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9912
$0.9912$0.9912

-21.45%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0896
$0.0896$0.0896

+79.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4010
$0.4010$0.4010

+33.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06104
$0.06104$0.06104

+510.40%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.121520
$0.121520$0.121520

+88.07%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0073501
$0.0073501$0.0073501

+74.85%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000832
$0.000000000832$0.000000000832

+91.26%

AEGIS Логотип

AEGIS

AEGIS

$0.0002900
$0.0002900$0.0002900

+45.00%