0xPrivacy (0XP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, 0xPrivacy (0XP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

0xPrivacy (0XP) туралы ақпарат

0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.

Ресми веб-сайт:
https://0xprivacy.network/

0xPrivacy (0XP) токеномикасы мен бағасын талдау

0xPrivacy (0XP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 14.23K
$ 14.23K
Жалпы қамтуы:
$ 120.00M
$ 120.00M
Айналымдағы қамту:
$ 120.00M
$ 120.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.23K
$ 14.23K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00394401
$ 0.00394401
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00011862
$ 0.00011862

0xPrivacy (0XP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

0xPrivacy (0XP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын 0XP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша 0XP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз 0XP токеномикасын түсінген болсаңыз, 0XP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

0XP бағасының болжамы

0XP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің 0XP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.