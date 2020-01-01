000 Capital (000) токеномикасы
000 Capital (000) туралы ақпарат
000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished
000 Capital (000) токеномикасы мен бағасын талдау
000 Capital (000) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
000 Capital (000) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
000 Capital (000) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын 000 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша 000 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз 000 токеномикасын түсінген болсаңыз, 000 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
000 бағасының болжамы
000 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің 000 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.