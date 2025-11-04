Yunai by Virtuals (YUNAI) Баға болжамы (USD)

Yunai by Virtuals үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта YUNAI қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Yunai by Virtuals бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Yunai by Virtuals бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:35:19 (UTC+8)

Yunai by Virtuals 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Yunai by Virtuals 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.003063 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Yunai by Virtuals 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.003217 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға YUNAI $ 0.003377, ал өсу қарқыны 10.25%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға YUNAI $ 0.003546, ал өсу қарқыны 15.76%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға YUNAI $ 0.003724 және өсу қарқыны 21.55%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға YUNAI $ 0.003910 және өсу қарқыны 27.63%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Yunai by Virtuals бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.006369 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yunai by Virtuals (YUNAI) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Yunai by Virtuals бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.010375 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.003063
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003217
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003377
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003546
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003724
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003910
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004105
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004311
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.004526
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004753
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004990
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005240
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005502
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005777
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006066
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006369
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Yunai by Virtuals бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.003063
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.003064
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.003066
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.003076
    0.41%
Бүгінгі Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі YUNAI үшін болжанған баға: $0.003063. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын YUNAI үшін баға туралы болжам: $0.003064. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, YUNAI үшін баға туралы болжам $0.003066 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, YUNAI үшін болжалды баға $0.003076 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Yunai by Virtuals баға статистикасы

--
----

--

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Соңғы YUNAI бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, YUNAI айналымдағы ұсынысы 1.00B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 3.07M.

Yunai by Virtuals Тарихи баға

Yunai by Virtuals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Yunai by Virtuals ағымдағы бағасы — 0.003063 USD. Yunai by Virtuals(YUNAI) айналымдағы мөлшері — 1.00B YUNAI. Бұл оған $3,071,475 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -8.33%
    $ -0.000278
    $ 0.003342
    $ 0.002907
  • 7 күн
    -14.94%
    $ -0.000457
    $ 0.004617
    $ 0.002736
  • 30 күн
    -33.48%
    $ -0.001026
    $ 0.004617
    $ 0.002736
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Yunai by Virtuals токені $-0.000278 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -8.33% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Yunai by Virtuals токені саудаланған ең жоғары баға $0.004617 және ең төмен баға $0.002736 болды. Ол -14.94% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд YUNAI нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Yunai by Virtuals токені -33.48% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001026 көрсетеді. Бұл жақын арада YUNAI бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Yunai by Virtuals (YUNAI) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Yunai by Virtuals бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген YUNAI токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Yunai by Virtuals бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль YUNAI токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Yunai by Virtuals бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың YUNAI болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін YUNAI импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Yunai by Virtuals болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

YUNAI бағасын болжау неліктен маңызды?

YUNAI Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

YUNAI қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, YUNAI жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда YUNAI бағасы қандай болады?
Yunai by Virtuals (YUNAI) баға болжау құралына сәйкес, болжамды YUNAI бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы YUNAI қанша тұрады?
1 Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, YUNAI 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды YUNAI бағасы қандай?
Yunai by Virtuals (YUNAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 YUNAI болады.
2028 жылы болжамды YUNAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды YUNAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Yunai by Virtuals (YUNAI) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы YUNAI қанша тұрады?
1 Yunai by Virtuals (YUNAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, YUNAI 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған YUNAI баға болжамы қандай?
Yunai by Virtuals (YUNAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 YUNAI болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:35:19 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.