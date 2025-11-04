Wrapped Zedxion (WZEDX) Баға болжамы (USD)

Wrapped Zedxion үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WZEDX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Zedxion бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Zedxion бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:34:17 (UTC+8)

Wrapped Zedxion 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Zedxion 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.452559 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Zedxion 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.475186 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WZEDX $ 0.498946, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WZEDX $ 0.523893, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WZEDX $ 0.550088 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WZEDX $ 0.577592 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Zedxion бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.940837 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Zedxion (WZEDX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Zedxion бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.5325 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.452559
    0.00%
  • 2026
    $ 0.475186
    5.00%
  • 2027
    $ 0.498946
    10.25%
  • 2028
    $ 0.523893
    15.76%
  • 2029
    $ 0.550088
    21.55%
  • 2030
    $ 0.577592
    27.63%
  • 2031
    $ 0.606472
    34.01%
  • 2032
    $ 0.636795
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.668635
    47.75%
  • 2034
    $ 0.702067
    55.13%
  • 2035
    $ 0.737170
    62.89%
  • 2036
    $ 0.774029
    71.03%
  • 2037
    $ 0.812730
    79.59%
  • 2038
    $ 0.853367
    88.56%
  • 2039
    $ 0.896035
    97.99%
  • 2040
    $ 0.940837
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Zedxion бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.452559
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.452620
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.452992
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.454418
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WZEDX үшін болжанған баға: $0.452559. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WZEDX үшін баға туралы болжам: $0.452620. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WZEDX үшін баға туралы болжам $0.452992 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WZEDX үшін болжалды баға $0.454418 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Zedxion баға статистикасы

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

61.27M
61.27M 61.27M

Соңғы WZEDX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WZEDX айналымдағы ұсынысы 61.27M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 27.73M.

Wrapped Zedxion Тарихи баға

Wrapped Zedxion нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Zedxion ағымдағы бағасы — 0.452559 USD. Wrapped Zedxion(WZEDX) айналымдағы мөлшері — 61.27M WZEDX. Бұл оған $27,730,351 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -5.07%
    $ -0.024204
    $ 0.479376
    $ 0.449445
  • 7 күн
    -7.96%
    $ -0.036044
    $ 0.528986
    $ 0.449444
  • 30 күн
    -14.02%
    $ -0.063473
    $ 0.528986
    $ 0.449444
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Zedxion токені $-0.024204 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -5.07% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Zedxion токені саудаланған ең жоғары баға $0.528986 және ең төмен баға $0.449444 болды. Ол -7.96% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WZEDX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Zedxion токені -14.02% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.063473 көрсетеді. Бұл жақын арада WZEDX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Zedxion (WZEDX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Zedxion бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WZEDX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Zedxion бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WZEDX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Zedxion бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WZEDX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WZEDX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Zedxion болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WZEDX бағасын болжау неліктен маңызды?

WZEDX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WZEDX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WZEDX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WZEDX бағасы қандай болады?
Wrapped Zedxion (WZEDX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WZEDX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WZEDX қанша тұрады?
1 Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WZEDX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WZEDX бағасы қандай?
Wrapped Zedxion (WZEDX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WZEDX болады.
2028 жылы болжамды WZEDX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Zedxion (WZEDX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WZEDX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Zedxion (WZEDX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WZEDX қанша тұрады?
1 Wrapped Zedxion (WZEDX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WZEDX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WZEDX баға болжамы қандай?
Wrapped Zedxion (WZEDX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WZEDX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.