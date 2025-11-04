Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Plasma USDT0 үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WAPLAUSDT0 қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:33:12 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDT0 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDT0 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.004 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDT0 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0542 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WAPLAUSDT0 $ 1.1069, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WAPLAUSDT0 $ 1.1622, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WAPLAUSDT0 $ 1.2203 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WAPLAUSDT0 $ 1.2813 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0872 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3999 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.004
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0542
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1069
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1622
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2203
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2813
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3454
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4127
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4833
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5575
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6354
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7171
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8030
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8931
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9878
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0872
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.004
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.0041
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0049
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0081
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WAPLAUSDT0 үшін болжанған баға: $1.004. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WAPLAUSDT0 үшін баға туралы болжам: $1.0041. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WAPLAUSDT0 үшін баға туралы болжам $1.0049 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WAPLAUSDT0 үшін болжалды баға $1.0081 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Aave Plasma USDT0 баға статистикасы

--
----

--

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

6.18M
6.18M 6.18M

--
----

--

Соңғы WAPLAUSDT0 бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WAPLAUSDT0 айналымдағы ұсынысы 6.18M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 6.20M.

Wrapped Aave Plasma USDT0 Тарихи баға

Wrapped Aave Plasma USDT0 нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDT0 ағымдағы бағасы — 1.004 USD. Wrapped Aave Plasma USDT0(WAPLAUSDT0) айналымдағы мөлшері — 6.18M WAPLAUSDT0. Бұл оған $6,203,794 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.00%
    $ 0
    $ 1.005
    $ 1.002
  • 7 күн
    0.24%
    $ 0.002449
    $ 1.0059
    $ 1.0006
  • 30 күн
    0.18%
    $ 0.001760
    $ 1.0059
    $ 1.0006
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Aave Plasma USDT0 токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Aave Plasma USDT0 токені саудаланған ең жоғары баға $1.0059 және ең төмен баға $1.0006 болды. Ол 0.24% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WAPLAUSDT0 нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Aave Plasma USDT0 токені 0.18% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.001760 көрсетеді. Бұл жақын арада WAPLAUSDT0 бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Aave Plasma USDT0 бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WAPLAUSDT0 токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Aave Plasma USDT0 бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WAPLAUSDT0 токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Aave Plasma USDT0 бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WAPLAUSDT0 болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WAPLAUSDT0 импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Aave Plasma USDT0 болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WAPLAUSDT0 бағасын болжау неліктен маңызды?

WAPLAUSDT0 Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WAPLAUSDT0 қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WAPLAUSDT0 жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WAPLAUSDT0 бағасы қандай болады?
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WAPLAUSDT0 бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WAPLAUSDT0 қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAPLAUSDT0 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WAPLAUSDT0 бағасы қандай?
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAPLAUSDT0 болады.
2028 жылы болжамды WAPLAUSDT0 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WAPLAUSDT0 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WAPLAUSDT0 қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAPLAUSDT0 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WAPLAUSDT0 баға болжамы қандай?
Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAPLAUSDT0 болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:33:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.