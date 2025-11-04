Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Plasma USDe үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WAPLAUSDE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Aave Plasma USDe бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Aave Plasma USDe бағасын болжау
Wrapped Aave Plasma USDe 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDe 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.999747 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDe 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0497 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WAPLAUSDE $ 1.1022, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WAPLAUSDE $ 1.1573, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WAPLAUSDE $ 1.2151 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WAPLAUSDE $ 1.2759 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Aave Plasma USDe бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0784 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Aave Plasma USDe бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3854 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.999747
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0497
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1022
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1573
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2151
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2759
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3397
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4067
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4770
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5509
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6284
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7099
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7954
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8851
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9794
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0784
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Aave Plasma USDe бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.999747
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.999883
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0007
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0038
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WAPLAUSDE үшін болжанған баға: $0.999747. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WAPLAUSDE үшін баға туралы болжам: $0.999883. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WAPLAUSDE үшін баға туралы болжам $1.0007 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WAPLAUSDE үшін болжалды баға $1.0038 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Aave Plasma USDe баға статистикасы

----

--

$ 375.81K
$ 375.81K$ 375.81K

375.90K
375.90K 375.90K

Соңғы WAPLAUSDE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WAPLAUSDE айналымдағы ұсынысы 375.90K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 375.81K.

Wrapped Aave Plasma USDe Тарихи баға

Wrapped Aave Plasma USDe нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDe ағымдағы бағасы — 0.999747 USD. Wrapped Aave Plasma USDe(WAPLAUSDE) айналымдағы мөлшері — 375.90K WAPLAUSDE. Бұл оған $375,806 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.02%
    $ 0.000233
    $ 1.001
    $ 0.997451
  • 7 күн
    0.18%
    $ 0.001778
    $ 1.0055
    $ 0.997419
  • 30 күн
    -0.18%
    $ -0.001802
    $ 1.0055
    $ 0.997419
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Aave Plasma USDe токені $0.000233 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Aave Plasma USDe токені саудаланған ең жоғары баға $1.0055 және ең төмен баға $0.997419 болды. Ол 0.18% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WAPLAUSDE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Aave Plasma USDe токені -0.18% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001802 көрсетеді. Бұл жақын арада WAPLAUSDE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Aave Plasma USDe бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WAPLAUSDE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Aave Plasma USDe бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WAPLAUSDE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Aave Plasma USDe бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WAPLAUSDE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WAPLAUSDE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Aave Plasma USDe болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WAPLAUSDE бағасын болжау неліктен маңызды?

WAPLAUSDE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WAPLAUSDE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WAPLAUSDE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WAPLAUSDE бағасы қандай болады?
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WAPLAUSDE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WAPLAUSDE қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAPLAUSDE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WAPLAUSDE бағасы қандай?
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAPLAUSDE болады.
2028 жылы болжамды WAPLAUSDE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WAPLAUSDE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WAPLAUSDE қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAPLAUSDE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WAPLAUSDE баға болжамы қандай?
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAPLAUSDE болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.