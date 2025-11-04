Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WAETHLIDOWSTETH қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасын болжау
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 4,417.56 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 4,638.4380 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WAETHLIDOWSTETH $ 4,870.3599, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WAETHLIDOWSTETH $ 5,113.8778, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WAETHLIDOWSTETH $ 5,369.5717 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WAETHLIDOWSTETH $ 5,638.0503 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 9,183.7899 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 14,959.4261 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 4,417.56
    0.00%
  • 2026
    $ 4,638.4380
    5.00%
  • 2027
    $ 4,870.3599
    10.25%
  • 2028
    $ 5,113.8778
    15.76%
  • 2029
    $ 5,369.5717
    21.55%
  • 2030
    $ 5,638.0503
    27.63%
  • 2031
    $ 5,919.9528
    34.01%
  • 2032
    $ 6,215.9505
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 6,526.7480
    47.75%
  • 2034
    $ 6,853.0854
    55.13%
  • 2035
    $ 7,195.7397
    62.89%
  • 2036
    $ 7,555.5267
    71.03%
  • 2037
    $ 7,933.3030
    79.59%
  • 2038
    $ 8,329.9682
    88.56%
  • 2039
    $ 8,746.4666
    97.99%
  • 2040
    $ 9,183.7899
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 4,417.56
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 4,418.1651
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 4,421.7960
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 4,435.7143
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WAETHLIDOWSTETH үшін болжанған баға: $4,417.56. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WAETHLIDOWSTETH үшін баға туралы болжам: $4,418.1651. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WAETHLIDOWSTETH үшін баға туралы болжам $4,421.7960 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WAETHLIDOWSTETH үшін болжалды баға $4,435.7143 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH баға статистикасы

$ 7.58M
$ 7.58M$ 7.58M

1.71K
1.71K 1.71K

Соңғы WAETHLIDOWSTETH бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WAETHLIDOWSTETH айналымдағы ұсынысы 1.71K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 7.58M.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH Тарихи баға

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH ағымдағы бағасы — 4,417.56 USD. Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH(WAETHLIDOWSTETH) айналымдағы мөлшері — 1.71K WAETHLIDOWSTETH. Бұл оған $7,580,547 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -5.82%
    $ -273.4472
    $ 4,702.3
    $ 4,325
  • 7 күн
    -11.98%
    $ -529.5187
    $ 5,467.8468
    $ 4,343.3166
  • 30 күн
    -19.26%
    $ -851.1144
    $ 5,467.8468
    $ 4,343.3166
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH токені $-273.4472 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -5.82% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH токені саудаланған ең жоғары баға $5,467.8468 және ең төмен баға $4,343.3166 болды. Ол -11.98% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WAETHLIDOWSTETH нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH токені -19.26% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-851.1144 көрсетеді. Бұл жақын арада WAETHLIDOWSTETH бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WAETHLIDOWSTETH токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WAETHLIDOWSTETH токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WAETHLIDOWSTETH болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WAETHLIDOWSTETH импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WAETHLIDOWSTETH бағасын болжау неліктен маңызды?

WAETHLIDOWSTETH Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WAETHLIDOWSTETH қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WAETHLIDOWSTETH жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WAETHLIDOWSTETH бағасы қандай болады?
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WAETHLIDOWSTETH бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WAETHLIDOWSTETH қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAETHLIDOWSTETH 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WAETHLIDOWSTETH бағасы қандай?
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAETHLIDOWSTETH болады.
2028 жылы болжамды WAETHLIDOWSTETH бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WAETHLIDOWSTETH бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WAETHLIDOWSTETH қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAETHLIDOWSTETH 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WAETHLIDOWSTETH баға болжамы қандай?
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAETHLIDOWSTETH болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:32:10 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.