Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Base GHO үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WABASGHO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Aave Base GHO бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Aave Base GHO бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:31:39 (UTC+8)

Wrapped Aave Base GHO 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Base GHO 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.029 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Base GHO 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0804 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WABASGHO $ 1.1344, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WABASGHO $ 1.1911, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WABASGHO $ 1.2507 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WABASGHO $ 1.3132 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Aave Base GHO бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.1392 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Aave Base GHO бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.4845 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.029
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0804
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1344
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1911
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2507
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3132
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3789
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4479
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.5203
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5963
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6761
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7599
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8479
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9403
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0373
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1392
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Aave Base GHO бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.029
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.0291
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0299
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0332
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WABASGHO үшін болжанған баға: $1.029. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WABASGHO үшін баға туралы болжам: $1.0291. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WABASGHO үшін баға туралы болжам $1.0299 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WABASGHO үшін болжалды баға $1.0332 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Aave Base GHO баға статистикасы

--
----

--

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

9.10M
9.10M 9.10M

--
----

--

Соңғы WABASGHO бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WABASGHO айналымдағы ұсынысы 9.10M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 9.36M.

Wrapped Aave Base GHO Тарихи баға

Wrapped Aave Base GHO нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Aave Base GHO ағымдағы бағасы — 1.029 USD. Wrapped Aave Base GHO(WABASGHO) айналымдағы мөлшері — 9.10M WABASGHO. Бұл оған $9,359,756 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.04%
    $ 0.000377
    $ 1.055
    $ 1.004
  • 7 күн
    -0.85%
    $ -0.008785
    $ 1.0528
    $ 0.984435
  • 30 күн
    0.48%
    $ 0.004942
    $ 1.0528
    $ 0.984435
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Aave Base GHO токені $0.000377 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.04% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Aave Base GHO токені саудаланған ең жоғары баға $1.0528 және ең төмен баға $0.984435 болды. Ол -0.85% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WABASGHO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Aave Base GHO токені 0.48% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.004942 көрсетеді. Бұл жақын арада WABASGHO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Aave Base GHO бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WABASGHO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Aave Base GHO бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WABASGHO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Aave Base GHO бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WABASGHO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WABASGHO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Aave Base GHO болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WABASGHO бағасын болжау неліктен маңызды?

WABASGHO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WABASGHO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WABASGHO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WABASGHO бағасы қандай болады?
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WABASGHO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WABASGHO қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WABASGHO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WABASGHO бағасы қандай?
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WABASGHO болады.
2028 жылы болжамды WABASGHO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WABASGHO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WABASGHO қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WABASGHO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WABASGHO баға болжамы қандай?
Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WABASGHO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.