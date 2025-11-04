Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Arbitrum USDCn үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WAARBUSDCN қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Wrapped Aave Arbitrum USDCn 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Arbitrum USDCn 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.16 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped Aave Arbitrum USDCn 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.218 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WAARBUSDCN $ 1.2789, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WAARBUSDCN $ 1.3428, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WAARBUSDCN $ 1.4099 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WAARBUSDCN $ 1.4804 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.4115 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.9281 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.16
    0.00%
  • 2026
    $ 1.218
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2789
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3428
    15.76%
  • 2029
    $ 1.4099
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4804
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5545
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6322
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.7138
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7995
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8895
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9839
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0831
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1873
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2967
    97.99%
  • 2040
    $ 2.4115
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.16
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.1601
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.1611
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.1647
    0.41%
Бүгінгі Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WAARBUSDCN үшін болжанған баға: $1.16. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WAARBUSDCN үшін баға туралы болжам: $1.1601. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WAARBUSDCN үшін баға туралы болжам $1.1611 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WAARBUSDCN үшін болжалды баға $1.1647 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped Aave Arbitrum USDCn баға статистикасы

--
----

--

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

2.56M
2.56M 2.56M

--
----

--

Соңғы WAARBUSDCN бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WAARBUSDCN айналымдағы ұсынысы 2.56M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.96M.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn Тарихи баға

Wrapped Aave Arbitrum USDCn нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped Aave Arbitrum USDCn ағымдағы бағасы — 1.16 USD. Wrapped Aave Arbitrum USDCn(WAARBUSDCN) айналымдағы мөлшері — 2.56M WAARBUSDCN. Бұл оған $2,960,817 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.33%
    $ 0.003774
    $ 1.16
    $ 1.12
  • 7 күн
    1.14%
    $ 0.013240
    $ 1.1645
    $ 1.1188
  • 30 күн
    0.88%
    $ 0.010167
    $ 1.1645
    $ 1.1188
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped Aave Arbitrum USDCn токені $0.003774 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.33% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped Aave Arbitrum USDCn токені саудаланған ең жоғары баға $1.1645 және ең төмен баға $1.1188 болды. Ол 1.14% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WAARBUSDCN нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped Aave Arbitrum USDCn токені 0.88% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.010167 көрсетеді. Бұл жақын арада WAARBUSDCN бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WAARBUSDCN токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WAARBUSDCN токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped Aave Arbitrum USDCn бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WAARBUSDCN болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WAARBUSDCN импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped Aave Arbitrum USDCn болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WAARBUSDCN бағасын болжау неліктен маңызды?

WAARBUSDCN Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WAARBUSDCN қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WAARBUSDCN жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WAARBUSDCN бағасы қандай болады?
Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WAARBUSDCN бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WAARBUSDCN қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAARBUSDCN 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WAARBUSDCN бағасы қандай?
Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAARBUSDCN болады.
2028 жылы болжамды WAARBUSDCN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WAARBUSDCN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WAARBUSDCN қанша тұрады?
1 Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAARBUSDCN 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WAARBUSDCN баға болжамы қандай?
Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAARBUSDCN болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.