Wrapped 0G (W0G) Баға болжамы (USD)

Wrapped 0G үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта W0G қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Wrapped 0G бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Wrapped 0G бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:31:11 (UTC+8)

Wrapped 0G 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Wrapped 0G (W0G) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped 0G 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.15 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped 0G (W0G) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Wrapped 0G 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.2075 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped 0G (W0G) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға W0G $ 1.2678, ал өсу қарқыны 10.25%.

Wrapped 0G (W0G) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға W0G $ 1.3312, ал өсу қарқыны 15.76%.

Wrapped 0G (W0G) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға W0G $ 1.3978 және өсу қарқыны 21.55%.

Wrapped 0G (W0G) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға W0G $ 1.4677 және өсу қарқыны 27.63%.

Wrapped 0G (W0G) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Wrapped 0G бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.3907 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Wrapped 0G (W0G) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Wrapped 0G бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.8943 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.15
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2075
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2678
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3312
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3978
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4677
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5411
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6181
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.6990
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7840
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8732
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9668
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0652
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1684
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2769
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3907
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Wrapped 0G бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.15
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.1501
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.1511
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.1547
    0.41%
Бүгінгі Wrapped 0G (W0G) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі W0G үшін болжанған баға: $1.15. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Wrapped 0G (W0G) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын W0G үшін баға туралы болжам: $1.1501. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Wrapped 0G (W0G) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, W0G үшін баға туралы болжам $1.1511 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Wrapped 0G (W0G) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, W0G үшін болжалды баға $1.1547 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Wrapped 0G баға статистикасы

--

$ 13.97M
$ 13.97M$ 13.97M

12.14M
12.14M 12.14M

Соңғы W0G бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, W0G айналымдағы ұсынысы 12.14M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 13.97M.

Wrapped 0G Тарихи баға

Wrapped 0G нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Wrapped 0G ағымдағы бағасы — 1.15 USD. Wrapped 0G(W0G) айналымдағы мөлшері — 12.14M W0G. Бұл оған $13,974,673 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    5.93%
    $ 0.064654
    $ 1.58
    $ 1.043
  • 7 күн
    -27.00%
    $ -0.310554
    $ 2.9378
    $ 0.956392
  • 30 күн
    -60.28%
    $ -0.693220
    $ 2.9378
    $ 0.956392
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Wrapped 0G токені $0.064654 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 5.93% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Wrapped 0G токені саудаланған ең жоғары баға $2.9378 және ең төмен баға $0.956392 болды. Ол -27.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд W0G нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Wrapped 0G токені -60.28% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.693220 көрсетеді. Бұл жақын арада W0G бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Wrapped 0G (W0G) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Wrapped 0G бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген W0G токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Wrapped 0G бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль W0G токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Wrapped 0G бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың W0G болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін W0G импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Wrapped 0G болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

W0G бағасын болжау неліктен маңызды?

W0G Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

W0G қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, W0G жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда W0G бағасы қандай болады?
Wrapped 0G (W0G) баға болжау құралына сәйкес, болжамды W0G бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы W0G қанша тұрады?
1 Wrapped 0G (W0G) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, W0G 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды W0G бағасы қандай?
Wrapped 0G (W0G) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 W0G болады.
2028 жылы болжамды W0G бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped 0G (W0G) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды W0G бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Wrapped 0G (W0G) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы W0G қанша тұрады?
1 Wrapped 0G (W0G) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, W0G 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған W0G баға болжамы қандай?
Wrapped 0G (W0G) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 W0G болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.