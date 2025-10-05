Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Баға болжамы (USD)

Worlds First Memecoin үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LOLCOIN қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Worlds First Memecoin бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Worlds First Memecoin бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 23:00:16 (UTC+8)

Worlds First Memecoin 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Worlds First Memecoin 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.002276 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Worlds First Memecoin 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.002389 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LOLCOIN $ 0.002509, ал өсу қарқыны 10.25%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LOLCOIN $ 0.002634, ал өсу қарқыны 15.76%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LOLCOIN $ 0.002766 және өсу қарқыны 21.55%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LOLCOIN $ 0.002904 және өсу қарқыны 27.63%.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Worlds First Memecoin бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004731 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Worlds First Memecoin бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.007707 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.002276
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002389
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002509
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002634
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002766
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002904
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003050
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003202
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.003362
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003530
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003707
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003892
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004087
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004291
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004506
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004731
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Worlds First Memecoin бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • October 5, 2025(Бүгін)
    $ 0.002276
    0.00%
  • October 6, 2025(Ертең)
    $ 0.002276
    0.01%
  • October 12, 2025(Осы аптада)
    $ 0.002278
    0.10%
  • November 4, 2025(30 күн)
    $ 0.002285
    0.41%
Бүгінгі Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы туралы болжам

October 5, 2025(Бүгін) күніндегі LOLCOIN үшін болжанған баға: $0.002276. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы туралы болжам

October 6, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LOLCOIN үшін баға туралы болжам: $0.002276. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы туралы болжам

October 12, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LOLCOIN үшін баға туралы болжам $0.002278 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LOLCOIN үшін болжалды баға $0.002285 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Worlds First Memecoin баға статистикасы

--
----

--

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

999.61M
999.61M 999.61M

--
----

--

Соңғы LOLCOIN бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, LOLCOIN айналымдағы ұсынысы 999.61M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.29M.

Worlds First Memecoin Тарихи баға

Worlds First Memecoin нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Worlds First Memecoin ағымдағы бағасы — 0.002276 USD. Worlds First Memecoin(LOLCOIN) айналымдағы мөлшері — 999.61M LOLCOIN. Бұл оған $2,290,921 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -4.06%
    $ 0
    $ 0.002471
    $ 0.002187
  • 7 күн
    -2.14%
    $ -0.000048
    $ 0.005852
    $ 0.002016
  • 30 күн
    -62.74%
    $ -0.001428
    $ 0.005852
    $ 0.002016
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Worlds First Memecoin токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -4.06% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Worlds First Memecoin токені саудаланған ең жоғары баға $0.005852 және ең төмен баға $0.002016 болды. Ол -2.14% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LOLCOIN нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Worlds First Memecoin токені -62.74% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001428 көрсетеді. Бұл жақын арада LOLCOIN бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Worlds First Memecoin бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LOLCOIN токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Worlds First Memecoin бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LOLCOIN токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Worlds First Memecoin бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LOLCOIN болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LOLCOIN импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Worlds First Memecoin болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LOLCOIN бағасын болжау неліктен маңызды?

LOLCOIN Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LOLCOIN қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LOLCOIN жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LOLCOIN бағасы қандай болады?
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LOLCOIN бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LOLCOIN қанша тұрады?
1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LOLCOIN 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LOLCOIN бағасы қандай?
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LOLCOIN болады.
2028 жылы болжамды LOLCOIN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LOLCOIN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Worlds First Memecoin (LOLCOIN) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LOLCOIN қанша тұрады?
1 Worlds First Memecoin (LOLCOIN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LOLCOIN 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LOLCOIN баға болжамы қандай?
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LOLCOIN болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 23:00:16 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.