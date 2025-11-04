Waveform by Virtuals (WAVE) Баға болжамы (USD)

Waveform by Virtuals үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WAVE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Waveform by Virtuals бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Waveform by Virtuals бағасын болжау
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:30:29 (UTC+8)

Waveform by Virtuals 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Waveform by Virtuals (WAVE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Waveform by Virtuals 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.005540 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Waveform by Virtuals 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.005817 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WAVE $ 0.006108, ал өсу қарқыны 10.25%.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WAVE $ 0.006413, ал өсу қарқыны 15.76%.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WAVE $ 0.006734 және өсу қарқыны 21.55%.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WAVE $ 0.007071 және өсу қарқыны 27.63%.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Waveform by Virtuals бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.011518 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Waveform by Virtuals (WAVE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Waveform by Virtuals бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.018762 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.005540
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005817
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006108
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006413
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006734
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007071
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007424
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007796
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.008185
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008595
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009024
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009476
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009949
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010447
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010969
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011518
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Waveform by Virtuals бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.005540
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.005541
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.005545
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.005563
    0.41%
Бүгінгі Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WAVE үшін болжанған баға: $0.005540. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WAVE үшін баға туралы болжам: $0.005541. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WAVE үшін баға туралы болжам $0.005545 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WAVE үшін болжалды баға $0.005563 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Waveform by Virtuals баға статистикасы

--

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

1.00B
1.00B 1.00B

Соңғы WAVE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WAVE айналымдағы ұсынысы 1.00B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5.55M.

Waveform by Virtuals Тарихи баға

Waveform by Virtuals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Waveform by Virtuals ағымдағы бағасы — 0.005540 USD. Waveform by Virtuals(WAVE) айналымдағы мөлшері — 1.00B WAVE. Бұл оған $5,554,133 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    1.72%
    $ 0
    $ 0.005669
    $ 0.005097
  • 7 күн
    -21.36%
    $ -0.001183
    $ 0.014756
    $ 0.005101
  • 30 күн
    -62.30%
    $ -0.003451
    $ 0.014756
    $ 0.005101
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Waveform by Virtuals токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 1.72% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Waveform by Virtuals токені саудаланған ең жоғары баға $0.014756 және ең төмен баға $0.005101 болды. Ол -21.36% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WAVE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Waveform by Virtuals токені -62.30% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.003451 көрсетеді. Бұл жақын арада WAVE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Waveform by Virtuals (WAVE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Waveform by Virtuals бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WAVE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Waveform by Virtuals бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WAVE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Waveform by Virtuals бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WAVE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WAVE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Waveform by Virtuals болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WAVE бағасын болжау неліктен маңызды?

WAVE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WAVE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WAVE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WAVE бағасы қандай болады?
Waveform by Virtuals (WAVE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WAVE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WAVE қанша тұрады?
1 Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAVE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WAVE бағасы қандай?
Waveform by Virtuals (WAVE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAVE болады.
2028 жылы болжамды WAVE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Waveform by Virtuals (WAVE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WAVE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Waveform by Virtuals (WAVE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WAVE қанша тұрады?
1 Waveform by Virtuals (WAVE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WAVE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WAVE баға болжамы қандай?
Waveform by Virtuals (WAVE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WAVE болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:30:29 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.