VERONICA by Virtuals (VERONICA) Баға болжамы (USD)

VERONICA by Virtuals үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта VERONICA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

VERONICA by Virtuals бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

VERONICA by Virtuals бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:55:46 (UTC+8)

VERONICA by Virtuals 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, VERONICA by Virtuals 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001066 сауда бағасына жетуі мүмкін.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, VERONICA by Virtuals 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001119 сауда бағасына жетуі мүмкін.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға VERONICA $ 0.001175, ал өсу қарқыны 10.25%.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға VERONICA $ 0.001234, ал өсу қарқыны 15.76%.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға VERONICA $ 0.001296 және өсу қарқыны 21.55%.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға VERONICA $ 0.001361 және өсу қарқыны 27.63%.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы VERONICA by Virtuals бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002217 сауда бағасына жетуі мүмкін.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы VERONICA by Virtuals бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.003611 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001066
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001119
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001175
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001234
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001296
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001361
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001429
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001500
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.001575
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001654
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001737
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001823
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001915
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002010
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002111
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002217
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді VERONICA by Virtuals бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001066
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001066
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001067
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001070
    0.41%
Бүгінгі VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі VERONICA үшін болжанған баға: $0.001066. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын VERONICA үшін баға туралы болжам: $0.001066. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, VERONICA үшін баға туралы болжам $0.001067 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, VERONICA үшін болжалды баға $0.001070 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы VERONICA by Virtuals баға статистикасы

--
----

--

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Соңғы VERONICA бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, VERONICA айналымдағы ұсынысы 1.00B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.08M.

VERONICA by Virtuals Тарихи баға

VERONICA by Virtuals нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, VERONICA by Virtuals ағымдағы бағасы — 0.001066 USD. VERONICA by Virtuals(VERONICA) айналымдағы мөлшері — 1.00B VERONICA. Бұл оған $1,081,839 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -9.34%
    $ -0.000109
    $ 0.001186
    $ 0.001032
  • 7 күн
    -20.33%
    $ -0.000216
    $ 0.001541
    $ 0.001042
  • 30 күн
    -19.22%
    $ -0.000205
    $ 0.001541
    $ 0.001042
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, VERONICA by Virtuals токені $-0.000109 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -9.34% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, VERONICA by Virtuals токені саудаланған ең жоғары баға $0.001541 және ең төмен баға $0.001042 болды. Ол -20.33% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд VERONICA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, VERONICA by Virtuals токені -19.22% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000205 көрсетеді. Бұл жақын арада VERONICA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

VERONICA by Virtuals бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген VERONICA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін VERONICA by Virtuals бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль VERONICA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар VERONICA by Virtuals бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың VERONICA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін VERONICA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және VERONICA by Virtuals болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

VERONICA бағасын болжау неліктен маңызды?

VERONICA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

VERONICA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, VERONICA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда VERONICA бағасы қандай болады?
VERONICA by Virtuals (VERONICA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды VERONICA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы VERONICA қанша тұрады?
1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, VERONICA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды VERONICA бағасы қандай?
VERONICA by Virtuals (VERONICA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 VERONICA болады.
2028 жылы болжамды VERONICA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды VERONICA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, VERONICA by Virtuals (VERONICA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы VERONICA қанша тұрады?
1 VERONICA by Virtuals (VERONICA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, VERONICA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған VERONICA баға болжамы қандай?
VERONICA by Virtuals (VERONICA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 VERONICA болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:55:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.