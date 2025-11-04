Unicorn Meat (W🍖) Баға болжамы (USD)

Unicorn Meat үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта W🍖 қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Unicorn Meat бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Unicorn Meat бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:53:30 (UTC+8)

Unicorn Meat 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Unicorn Meat (W🍖) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Unicorn Meat 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.009265 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unicorn Meat (W🍖) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Unicorn Meat 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.009729 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unicorn Meat (W🍖) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға W🍖 $ 0.010215, ал өсу қарқыны 10.25%.

Unicorn Meat (W🍖) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға W🍖 $ 0.010726, ал өсу қарқыны 15.76%.

Unicorn Meat (W🍖) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға W🍖 $ 0.011262 және өсу қарқыны 21.55%.

Unicorn Meat (W🍖) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға W🍖 $ 0.011825 және өсу қарқыны 27.63%.

Unicorn Meat (W🍖) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Unicorn Meat бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.019263 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Unicorn Meat (W🍖) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Unicorn Meat бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.031377 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.009265
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009729
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010215
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010726
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011262
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011825
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012417
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013037
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.013689
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014374
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015093
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015847
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016640
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017472
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019263
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Unicorn Meat бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.009265
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.009267
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.009274
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.009303
    0.41%
Бүгінгі Unicorn Meat (W🍖) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі W🍖 үшін болжанған баға: $0.009265. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Unicorn Meat (W🍖) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын W🍖 үшін баға туралы болжам: $0.009267. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Unicorn Meat (W🍖) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, W🍖 үшін баға туралы болжам $0.009274 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Unicorn Meat (W🍖) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, W🍖 үшін болжалды баға $0.009303 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Unicorn Meat баға статистикасы

--

$ 926.73K
$ 926.73K$ 926.73K

99.99M
99.99M 99.99M

Соңғы W🍖 бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, W🍖 айналымдағы ұсынысы 99.99M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 926.73K.

Unicorn Meat Тарихи баға

Unicorn Meat нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Unicorn Meat ағымдағы бағасы — 0.009265 USD. Unicorn Meat(W🍖) айналымдағы мөлшері — 99.99M W🍖. Бұл оған $926,734 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    1.60%
    $ 0.000145
    $ 0.009993
    $ 0.009119
  • 7 күн
    -10.27%
    $ -0.000952
    $ 0.011222
    $ 0.009119
  • 30 күн
    -18.61%
    $ -0.001725
    $ 0.011222
    $ 0.009119
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Unicorn Meat токені $0.000145 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 1.60% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Unicorn Meat токені саудаланған ең жоғары баға $0.011222 және ең төмен баға $0.009119 болды. Ол -10.27% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд W🍖 нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Unicorn Meat токені -18.61% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001725 көрсетеді. Бұл жақын арада W🍖 бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Unicorn Meat (W🍖) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Unicorn Meat бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген W🍖 токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Unicorn Meat бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль W🍖 токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Unicorn Meat бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың W🍖 болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін W🍖 импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Unicorn Meat болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

W🍖 бағасын болжау неліктен маңызды?

W🍖 Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

W🍖 қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, W🍖 жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда W🍖 бағасы қандай болады?
Unicorn Meat (W🍖) баға болжау құралына сәйкес, болжамды W🍖 бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы W🍖 қанша тұрады?
1 Unicorn Meat (W🍖) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, W🍖 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды W🍖 бағасы қандай?
Unicorn Meat (W🍖) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 W🍖 болады.
2028 жылы болжамды W🍖 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Unicorn Meat (W🍖) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды W🍖 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Unicorn Meat (W🍖) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы W🍖 қанша тұрады?
1 Unicorn Meat (W🍖) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, W🍖 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған W🍖 баға болжамы қандай?
Unicorn Meat (W🍖) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 W🍖 болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.