Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Баға болжамы (USD)

Trumpius Maximus үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TRUMPIUS қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Trumpius Maximus бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Trumpius Maximus бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Trumpius Maximus 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Trumpius Maximus 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.002423 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Trumpius Maximus 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.002545 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TRUMPIUS $ 0.002672, ал өсу қарқыны 10.25%.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TRUMPIUS $ 0.002805, ал өсу қарқыны 15.76%.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TRUMPIUS $ 0.002946 және өсу қарқыны 21.55%.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TRUMPIUS $ 0.003093 және өсу қарқыны 27.63%.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Trumpius Maximus бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.005039 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Trumpius Maximus бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008208 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.002423
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002545
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002672
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002805
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002946
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003093
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003248
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003410
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.003581
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003760
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003948
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004145
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004352
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004570
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004799
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005039
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Trumpius Maximus бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.002423
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.002424
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.002426
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.002433
    0.41%
Бүгінгі Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TRUMPIUS үшін болжанған баға: $0.002423. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TRUMPIUS үшін баға туралы болжам: $0.002424. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TRUMPIUS үшін баға туралы болжам $0.002426 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TRUMPIUS үшін болжалды баға $0.002433 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Trumpius Maximus баға статистикасы

--
----

--

$ 113.92K
$ 113.92K$ 113.92K

47.00M
47.00M 47.00M

--
----

--

Соңғы TRUMPIUS бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TRUMPIUS айналымдағы ұсынысы 47.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 113.92K.

Trumpius Maximus Тарихи баға

Trumpius Maximus нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Trumpius Maximus ағымдағы бағасы — 0.002423 USD. Trumpius Maximus(TRUMPIUS) айналымдағы мөлшері — 47.00M TRUMPIUS. Бұл оған $113,923 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -2.44%
    $ -0.000059
    $ 0.003266
    $ 0.002280
  • 30 күн
    -24.15%
    $ -0.000585
    $ 0.003266
    $ 0.002280
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Trumpius Maximus токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Trumpius Maximus токені саудаланған ең жоғары баға $0.003266 және ең төмен баға $0.002280 болды. Ол -2.44% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TRUMPIUS нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Trumpius Maximus токені -24.15% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000585 көрсетеді. Бұл жақын арада TRUMPIUS бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Trumpius Maximus бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TRUMPIUS токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Trumpius Maximus бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TRUMPIUS токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Trumpius Maximus бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TRUMPIUS болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TRUMPIUS импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Trumpius Maximus болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TRUMPIUS бағасын болжау неліктен маңызды?

TRUMPIUS Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.