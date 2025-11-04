TruFin Staked INJ (TRUINJ) Баға болжамы (USD)

TruFin Staked INJ үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TRUINJ қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

TruFin Staked INJ бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

TruFin Staked INJ бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:27:53 (UTC+8)

TruFin Staked INJ 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, TruFin Staked INJ 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 6.82 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, TruFin Staked INJ 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 7.1610 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TRUINJ $ 7.5190, ал өсу қарқыны 10.25%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TRUINJ $ 7.8950, ал өсу қарқыны 15.76%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TRUINJ $ 8.2897 және өсу қарқыны 21.55%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TRUINJ $ 8.7042 және өсу қарқыны 27.63%.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы TruFin Staked INJ бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 14.1782 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы TruFin Staked INJ бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 23.0949 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 6.82
    0.00%
  • 2026
    $ 7.1610
    5.00%
  • 2027
    $ 7.5190
    10.25%
  • 2028
    $ 7.8950
    15.76%
  • 2029
    $ 8.2897
    21.55%
  • 2030
    $ 8.7042
    27.63%
  • 2031
    $ 9.1394
    34.01%
  • 2032
    $ 9.5964
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 10.0762
    47.75%
  • 2034
    $ 10.5800
    55.13%
  • 2035
    $ 11.1090
    62.89%
  • 2036
    $ 11.6645
    71.03%
  • 2037
    $ 12.2477
    79.59%
  • 2038
    $ 12.8601
    88.56%
  • 2039
    $ 13.5031
    97.99%
  • 2040
    $ 14.1782
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді TruFin Staked INJ бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 6.82
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 6.8209
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 6.8265
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 6.8480
    0.41%
Бүгінгі TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TRUINJ үшін болжанған баға: $6.82. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TRUINJ үшін баға туралы болжам: $6.8209. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TRUINJ үшін баға туралы болжам $6.8265 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TRUINJ үшін болжалды баға $6.8480 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы TruFin Staked INJ баға статистикасы

--
----

--

$ 9.48M
$ 9.48M$ 9.48M

1.39M
1.39M 1.39M

--
----

--

Соңғы TRUINJ бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TRUINJ айналымдағы ұсынысы 1.39M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 9.48M.

TruFin Staked INJ Тарихи баға

TruFin Staked INJ нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, TruFin Staked INJ ағымдағы бағасы — 6.82 USD. TruFin Staked INJ(TRUINJ) айналымдағы мөлшері — 1.39M TRUINJ. Бұл оған $9,479,329 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -10.97%
    $ -0.840406
    $ 7.66
    $ 6.67
  • 7 күн
    -20.43%
    $ -1.3937
    $ 12.5320
    $ 6.6886
  • 30 күн
    -45.77%
    $ -3.1215
    $ 12.5320
    $ 6.6886
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, TruFin Staked INJ токені $-0.840406 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -10.97% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, TruFin Staked INJ токені саудаланған ең жоғары баға $12.5320 және ең төмен баға $6.6886 болды. Ол -20.43% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TRUINJ нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, TruFin Staked INJ токені -45.77% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-3.1215 көрсетеді. Бұл жақын арада TRUINJ бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

TruFin Staked INJ бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TRUINJ токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін TruFin Staked INJ бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TRUINJ токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар TruFin Staked INJ бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TRUINJ болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TRUINJ импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және TruFin Staked INJ болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TRUINJ бағасын болжау неліктен маңызды?

TRUINJ Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TRUINJ қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TRUINJ жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TRUINJ бағасы қандай болады?
TruFin Staked INJ (TRUINJ) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TRUINJ бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TRUINJ қанша тұрады?
1 TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TRUINJ 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TRUINJ бағасы қандай?
TruFin Staked INJ (TRUINJ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TRUINJ болады.
2028 жылы болжамды TRUINJ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, TruFin Staked INJ (TRUINJ) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TRUINJ бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, TruFin Staked INJ (TRUINJ) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TRUINJ қанша тұрады?
1 TruFin Staked INJ (TRUINJ) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TRUINJ 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TRUINJ баға болжамы қандай?
TruFin Staked INJ (TRUINJ) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TRUINJ болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:27:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.