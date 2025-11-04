Trench Digger (TRENCH) Баға болжамы (USD)

Trench Digger үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TRENCH қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Trench Digger бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Trench Digger бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:02:33 (UTC+8)

Trench Digger 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Trench Digger (TRENCH) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Trench Digger 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.026163 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trench Digger (TRENCH) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Trench Digger 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.027471 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trench Digger (TRENCH) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TRENCH $ 0.028845, ал өсу қарқыны 10.25%.

Trench Digger (TRENCH) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TRENCH $ 0.030287, ал өсу қарқыны 15.76%.

Trench Digger (TRENCH) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TRENCH $ 0.031801 және өсу қарқыны 21.55%.

Trench Digger (TRENCH) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TRENCH $ 0.033391 және өсу қарқыны 27.63%.

Trench Digger (TRENCH) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Trench Digger бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.054391 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Trench Digger (TRENCH) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Trench Digger бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.088598 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.026163
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027471
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028845
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030287
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031801
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033391
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035061
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036814
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.038655
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040587
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042617
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044748
    71.03%
  • 2037
    $ 0.046985
    79.59%
  • 2038
    $ 0.049334
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051801
    97.99%
  • 2040
    $ 0.054391
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Trench Digger бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.026163
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.026166
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.026188
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.026270
    0.41%
Бүгінгі Trench Digger (TRENCH) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TRENCH үшін болжанған баға: $0.026163. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Trench Digger (TRENCH) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TRENCH үшін баға туралы болжам: $0.026166. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Trench Digger (TRENCH) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TRENCH үшін баға туралы болжам $0.026188 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Trench Digger (TRENCH) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TRENCH үшін болжалды баға $0.026270 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Trench Digger баға статистикасы

$ 26.16K
$ 26.16K$ 26.16K

1.00M
1.00M 1.00M

Соңғы TRENCH бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TRENCH айналымдағы ұсынысы 1.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 26.16K.

Trench Digger Тарихи баға

Trench Digger нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Trench Digger ағымдағы бағасы — 0.026163 USD. Trench Digger(TRENCH) айналымдағы мөлшері — 1.00M TRENCH. Бұл оған $26,163 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    1.41%
    $ 0.000364
    $ 0.026195
    $ 0.025696
  • 7 күн
    -48.41%
    $ -0.012667
    $ 0.058945
    $ 0.025742
  • 30 күн
    -54.69%
    $ -0.014310
    $ 0.058945
    $ 0.025742
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Trench Digger токені $0.000364 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 1.41% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Trench Digger токені саудаланған ең жоғары баға $0.058945 және ең төмен баға $0.025742 болды. Ол -48.41% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TRENCH нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Trench Digger токені -54.69% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.014310 көрсетеді. Бұл жақын арада TRENCH бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Trench Digger (TRENCH) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Trench Digger бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TRENCH токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Trench Digger бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TRENCH токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Trench Digger бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TRENCH болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TRENCH импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Trench Digger болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TRENCH бағасын болжау неліктен маңызды?

TRENCH Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TRENCH қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TRENCH жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TRENCH бағасы қандай болады?
Trench Digger (TRENCH) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TRENCH бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TRENCH қанша тұрады?
1 Trench Digger (TRENCH) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TRENCH 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TRENCH бағасы қандай?
Trench Digger (TRENCH) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TRENCH болады.
2028 жылы болжамды TRENCH бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Trench Digger (TRENCH) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TRENCH бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Trench Digger (TRENCH) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TRENCH қанша тұрады?
1 Trench Digger (TRENCH) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TRENCH 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TRENCH баға болжамы қандай?
Trench Digger (TRENCH) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TRENCH болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 12:02:33 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.