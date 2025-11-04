Treehouse AVAX (TAVAX) Баға болжамы (USD)

Treehouse AVAX үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TAVAX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Treehouse AVAX бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Treehouse AVAX бағасын болжау
Treehouse AVAX 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Treehouse AVAX (TAVAX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Treehouse AVAX 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 20.82 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Treehouse AVAX 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 21.861 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TAVAX $ 22.9540, ал өсу қарқыны 10.25%.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TAVAX $ 24.1017, ал өсу қарқыны 15.76%.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TAVAX $ 25.3068 және өсу қарқыны 21.55%.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TAVAX $ 26.5721 және өсу қарқыны 27.63%.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Treehouse AVAX бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 43.2832 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Treehouse AVAX (TAVAX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Treehouse AVAX бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 70.5039 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 20.82
    0.00%
  • 2026
    $ 21.861
    5.00%
  • 2027
    $ 22.9540
    10.25%
  • 2028
    $ 24.1017
    15.76%
  • 2029
    $ 25.3068
    21.55%
  • 2030
    $ 26.5721
    27.63%
  • 2031
    $ 27.9007
    34.01%
  • 2032
    $ 29.2958
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 30.7606
    47.75%
  • 2034
    $ 32.2986
    55.13%
  • 2035
    $ 33.9135
    62.89%
  • 2036
    $ 35.6092
    71.03%
  • 2037
    $ 37.3897
    79.59%
  • 2038
    $ 39.2592
    88.56%
  • 2039
    $ 41.2221
    97.99%
  • 2040
    $ 43.2832
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Treehouse AVAX бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 20.82
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 20.8228
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 20.8399
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 20.9055
    0.41%
Бүгінгі Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TAVAX үшін болжанған баға: $20.82. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TAVAX үшін баға туралы болжам: $20.8228. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TAVAX үшін баға туралы болжам $20.8399 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TAVAX үшін болжалды баға $20.9055 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Treehouse AVAX баға статистикасы

--

$ 950.47K
$ 950.47K$ 950.47K

45.62K
45.62K 45.62K

Соңғы TAVAX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TAVAX айналымдағы ұсынысы 45.62K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 950.47K.

Treehouse AVAX Тарихи баға

Treehouse AVAX нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Treehouse AVAX ағымдағы бағасы — 20.82 USD. Treehouse AVAX(TAVAX) айналымдағы мөлшері — 45.62K TAVAX. Бұл оған $950,474 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -6.74%
    $ -1.5052
    $ 22.42
    $ 20.16
  • 7 күн
    -17.27%
    $ -3.5974
    $ 38.1619
    $ 20.3147
  • 30 күн
    -45.43%
    $ -9.4600
    $ 38.1619
    $ 20.3147
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Treehouse AVAX токені $-1.5052 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -6.74% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Treehouse AVAX токені саудаланған ең жоғары баға $38.1619 және ең төмен баға $20.3147 болды. Ол -17.27% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TAVAX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Treehouse AVAX токені -45.43% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-9.4600 көрсетеді. Бұл жақын арада TAVAX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Treehouse AVAX (TAVAX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Treehouse AVAX бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TAVAX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Treehouse AVAX бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TAVAX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Treehouse AVAX бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TAVAX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TAVAX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Treehouse AVAX болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TAVAX бағасын болжау неліктен маңызды?

TAVAX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TAVAX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TAVAX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TAVAX бағасы қандай болады?
Treehouse AVAX (TAVAX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TAVAX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TAVAX қанша тұрады?
1 Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TAVAX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TAVAX бағасы қандай?
Treehouse AVAX (TAVAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TAVAX болады.
2028 жылы болжамды TAVAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Treehouse AVAX (TAVAX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TAVAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Treehouse AVAX (TAVAX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TAVAX қанша тұрады?
1 Treehouse AVAX (TAVAX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TAVAX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TAVAX баға болжамы қандай?
Treehouse AVAX (TAVAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TAVAX болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:51:31 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.