TOP HAT (TOPHAT) Баға болжамы (USD)

TOP HAT үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TOPHAT қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

TOP HAT бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

TOP HAT бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
TOP HAT 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

TOP HAT (TOPHAT) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, TOP HAT 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001950 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TOP HAT (TOPHAT) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, TOP HAT 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.002047 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TOP HAT (TOPHAT) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TOPHAT $ 0.002150, ал өсу қарқыны 10.25%.

TOP HAT (TOPHAT) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TOPHAT $ 0.002257, ал өсу қарқыны 15.76%.

TOP HAT (TOPHAT) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TOPHAT $ 0.002370 және өсу қарқыны 21.55%.

TOP HAT (TOPHAT) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TOPHAT $ 0.002489 және өсу қарқыны 27.63%.

TOP HAT (TOPHAT) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы TOP HAT бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004054 сауда бағасына жетуі мүмкін.

TOP HAT (TOPHAT) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы TOP HAT бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.006604 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001950
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002047
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002150
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002257
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002370
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002489
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002613
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002744
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.002881
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003025
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003176
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003335
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003502
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003677
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003861
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004054
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді TOP HAT бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001950
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001950
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001952
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001958
    0.41%
Бүгінгі TOP HAT (TOPHAT) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TOPHAT үшін болжанған баға: $0.001950. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған TOP HAT (TOPHAT) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TOPHAT үшін баға туралы болжам: $0.001950. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы TOP HAT (TOPHAT) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TOPHAT үшін баға туралы болжам $0.001952 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

TOP HAT (TOPHAT) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TOPHAT үшін болжалды баға $0.001958 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы TOP HAT баға статистикасы

--
----

--

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

963.09M
963.09M 963.09M

--
----

--

Соңғы TOPHAT бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, TOPHAT айналымдағы ұсынысы 963.09M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.89M.

TOP HAT Тарихи баға

TOP HAT нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, TOP HAT ағымдағы бағасы — 0.001950 USD. TOP HAT(TOPHAT) айналымдағы мөлшері — 963.09M TOPHAT. Бұл оған $1,887,885 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    6.08%
    $ 0.000111
    $ 0.002042
    $ 0.001765
  • 7 күн
    0.37%
    $ 0.000007
    $ 0.002025
    $ 0.001212
  • 30 күн
    62.45%
    $ 0.001217
    $ 0.002025
    $ 0.001212
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, TOP HAT токені $0.000111 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 6.08% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, TOP HAT токені саудаланған ең жоғары баға $0.002025 және ең төмен баға $0.001212 болды. Ол 0.37% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TOPHAT нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, TOP HAT токені 62.45% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.001217 көрсетеді. Бұл жақын арада TOPHAT бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

TOP HAT (TOPHAT) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

TOP HAT бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TOPHAT токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін TOP HAT бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TOPHAT токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар TOP HAT бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TOPHAT болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TOPHAT импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және TOP HAT болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TOPHAT бағасын болжау неліктен маңызды?

TOPHAT Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.