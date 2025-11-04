Striker League (MBS) Баға болжамы (USD)

Striker League үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта MBS қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Striker League бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Striker League бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Striker League 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Striker League (MBS) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Striker League 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001029 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Striker League (MBS) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Striker League 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001080 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Striker League (MBS) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға MBS $ 0.001135, ал өсу қарқыны 10.25%.

Striker League (MBS) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға MBS $ 0.001191, ал өсу қарқыны 15.76%.

Striker League (MBS) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға MBS $ 0.001251 және өсу қарқыны 21.55%.

Striker League (MBS) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға MBS $ 0.001313 және өсу қарқыны 27.63%.

Striker League (MBS) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Striker League бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002140 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Striker League (MBS) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Striker League бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.003486 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001029
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001080
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001135
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001191
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001251
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001313
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001379
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001448
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.001521
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001597
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001676
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001760
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001848
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001941
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002038
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002140
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Striker League бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001029
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001029
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001030
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001033
    0.41%
Бүгінгі Striker League (MBS) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі MBS үшін болжанған баға: $0.001029. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Striker League (MBS) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын MBS үшін баға туралы болжам: $0.001029. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Striker League (MBS) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, MBS үшін баға туралы болжам $0.001030 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Striker League (MBS) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, MBS үшін болжалды баға $0.001033 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Striker League баға статистикасы

--
----

--

$ 645.48K
$ 645.48K

625.44M
625.44M 625.44M

--
----

--

Соңғы MBS бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, MBS айналымдағы ұсынысы 625.44M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 645.48K.

Striker League Тарихи баға

Striker League нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Striker League ағымдағы бағасы — 0.001029 USD. Striker League(MBS) айналымдағы мөлшері — 625.44M MBS. Бұл оған $645,477 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -3.15%
    $ 0
    $ 0.001104
    $ 0.001025
  • 7 күн
    -18.02%
    $ -0.000185
    $ 0.001840
    $ 0.000962
  • 30 күн
    -44.09%
    $ -0.000453
    $ 0.001840
    $ 0.000962
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Striker League токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -3.15% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Striker League токені саудаланған ең жоғары баға $0.001840 және ең төмен баға $0.000962 болды. Ол -18.02% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд MBS нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Striker League токені -44.09% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000453 көрсетеді. Бұл жақын арада MBS бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Striker League (MBS) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Striker League бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген MBS токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Striker League бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль MBS токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Striker League бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың MBS болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін MBS импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Striker League болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

MBS бағасын болжау неліктен маңызды?

MBS Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

MBS қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, MBS жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда MBS бағасы қандай болады?
Striker League (MBS) баға болжау құралына сәйкес, болжамды MBS бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы MBS қанша тұрады?
1 Striker League (MBS) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MBS 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды MBS бағасы қандай?
Striker League (MBS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 MBS болады.
2028 жылы болжамды MBS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Striker League (MBS) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды MBS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Striker League (MBS) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы MBS қанша тұрады?
1 Striker League (MBS) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, MBS 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған MBS баға болжамы қандай?
Striker League (MBS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 MBS болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.