ROOKIE CARD (ROOKIE) Баға болжамы (USD)

ROOKIE CARD үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ROOKIE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

ROOKIE CARD бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

ROOKIE CARD бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:59:09 (UTC+8)

ROOKIE CARD 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, ROOKIE CARD 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000018 сауда бағасына жетуі мүмкін.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, ROOKIE CARD 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000018 сауда бағасына жетуі мүмкін.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ROOKIE $ 0.000019, ал өсу қарқыны 10.25%.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ROOKIE $ 0.000020, ал өсу қарқыны 15.76%.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ROOKIE $ 0.000021 және өсу қарқыны 21.55%.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ROOKIE $ 0.000022 және өсу қарқыны 27.63%.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы ROOKIE CARD бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000037 сауда бағасына жетуі мүмкін.

ROOKIE CARD (ROOKIE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы ROOKIE CARD бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000060 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000018
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000018
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000019
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000020
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000021
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000022
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000024
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000025
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000026
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000027
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000029
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000030
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000032
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000033
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000035
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000037
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді ROOKIE CARD бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000018
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000018
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000018
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000018
    0.41%
Бүгінгі ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ROOKIE үшін болжанған баға: $0.000018. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ROOKIE үшін баға туралы болжам: $0.000018. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ROOKIE үшін баға туралы болжам $0.000018 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ROOKIE үшін болжалды баға $0.000018 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы ROOKIE CARD баға статистикасы

--
----

--

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

999.93M
999.93M 999.93M

--
----

--

Соңғы ROOKIE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ROOKIE айналымдағы ұсынысы 999.93M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 18.00K.

ROOKIE CARD Тарихи баға

ROOKIE CARD нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, ROOKIE CARD ағымдағы бағасы — 0.000018 USD. ROOKIE CARD(ROOKIE) айналымдағы мөлшері — 999.93M ROOKIE. Бұл оған $18,001.77 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    4.64%
    $ 0
    $ 0.000018
    $ 0.000017
  • 7 күн
    -14.72%
    $ -0.000002
    $ 0.000049
    $ 0.000017
  • 30 күн
    -62.37%
    $ -0.000011
    $ 0.000049
    $ 0.000017
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, ROOKIE CARD токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 4.64% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, ROOKIE CARD токені саудаланған ең жоғары баға $0.000049 және ең төмен баға $0.000017 болды. Ол -14.72% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ROOKIE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, ROOKIE CARD токені -62.37% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000011 көрсетеді. Бұл жақын арада ROOKIE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

ROOKIE CARD (ROOKIE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

ROOKIE CARD бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ROOKIE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін ROOKIE CARD бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ROOKIE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар ROOKIE CARD бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ROOKIE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ROOKIE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және ROOKIE CARD болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ROOKIE бағасын болжау неліктен маңызды?

ROOKIE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ROOKIE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ROOKIE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ROOKIE бағасы қандай болады?
ROOKIE CARD (ROOKIE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ROOKIE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ROOKIE қанша тұрады?
1 ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ROOKIE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ROOKIE бағасы қандай?
ROOKIE CARD (ROOKIE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ROOKIE болады.
2028 жылы болжамды ROOKIE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, ROOKIE CARD (ROOKIE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ROOKIE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, ROOKIE CARD (ROOKIE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ROOKIE қанша тұрады?
1 ROOKIE CARD (ROOKIE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ROOKIE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ROOKIE баға болжамы қандай?
ROOKIE CARD (ROOKIE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ROOKIE болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.