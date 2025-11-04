PulseChain Peacock (PCOCK) Баға болжамы (USD)

PulseChain Peacock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта PCOCK қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

PulseChain Peacock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

PulseChain Peacock бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:21:41 (UTC+8)

PulseChain Peacock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

PulseChain Peacock (PCOCK) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PulseChain Peacock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.026961 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PulseChain Peacock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.028310 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға PCOCK $ 0.029725, ал өсу қарқыны 10.25%.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға PCOCK $ 0.031211, ал өсу қарқыны 15.76%.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға PCOCK $ 0.032772 және өсу қарқыны 21.55%.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға PCOCK $ 0.034411 және өсу қарқыны 27.63%.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы PulseChain Peacock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.056051 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PulseChain Peacock (PCOCK) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы PulseChain Peacock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.091302 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді PulseChain Peacock бағасы туралы болжам

Бүгінгі PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі PCOCK үшін болжанған баға: $0.026961. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын PCOCK үшін баға туралы болжам: $0.026965. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, PCOCK үшін баға туралы болжам $0.026987 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, PCOCK үшін болжалды баға $0.027072 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы PulseChain Peacock баға статистикасы

PulseChain Peacock Тарихи баға

PulseChain Peacock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, PulseChain Peacock ағымдағы бағасы — 0.026961 USD. PulseChain Peacock(PCOCK) айналымдағы мөлшері — 845.60M PCOCK. Бұл оған $22,668,369 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    20.59%
    $ 0.004604
    $ 0.02875
    $ 0.021544
  • 7 күн
    38.16%
    $ 0.010287
    $ 0.028283
    $ 0.004995
  • 30 күн
    439.79%
    $ 0.118576
    $ 0.028283
    $ 0.004995
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, PulseChain Peacock токені $0.004604 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 20.59% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, PulseChain Peacock токені саудаланған ең жоғары баға $0.028283 және ең төмен баға $0.004995 болды. Ол 38.16% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд PCOCK нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, PulseChain Peacock токені 439.79% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.118576 көрсетеді. Бұл жақын арада PCOCK бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

PulseChain Peacock (PCOCK) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

PulseChain Peacock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген PCOCK токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін PulseChain Peacock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль PCOCK токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар PulseChain Peacock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың PCOCK болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін PCOCK импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және PulseChain Peacock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

PCOCK бағасын болжау неліктен маңызды?

PCOCK Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

PCOCK қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, PCOCK жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда PCOCK бағасы қандай болады?
PulseChain Peacock (PCOCK) баға болжау құралына сәйкес, болжамды PCOCK бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы PCOCK қанша тұрады?
1 PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PCOCK 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды PCOCK бағасы қандай?
PulseChain Peacock (PCOCK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 PCOCK болады.
2028 жылы болжамды PCOCK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PulseChain Peacock (PCOCK) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды PCOCK бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PulseChain Peacock (PCOCK) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы PCOCK қанша тұрады?
1 PulseChain Peacock (PCOCK) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PCOCK 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған PCOCK баға болжамы қандай?
PulseChain Peacock (PCOCK) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 PCOCK болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.