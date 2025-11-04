PILSO OS (PILSO) Баға болжамы (USD)

PILSO OS үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта PILSO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

PILSO OS бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

PILSO OS бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:56:38 (UTC+8)

PILSO OS 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

PILSO OS (PILSO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PILSO OS 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000234 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PILSO OS (PILSO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PILSO OS 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000246 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PILSO OS (PILSO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға PILSO $ 0.000259, ал өсу қарқыны 10.25%.

PILSO OS (PILSO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға PILSO $ 0.000271, ал өсу қарқыны 15.76%.

PILSO OS (PILSO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға PILSO $ 0.000285 және өсу қарқыны 21.55%.

PILSO OS (PILSO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға PILSO $ 0.000299 және өсу қарқыны 27.63%.

PILSO OS (PILSO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы PILSO OS бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000488 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PILSO OS (PILSO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы PILSO OS бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000795 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді PILSO OS бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000234
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000234
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000235
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000235
    0.41%
Бүгінгі PILSO OS (PILSO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі PILSO үшін болжанған баға: $0.000234. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған PILSO OS (PILSO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын PILSO үшін баға туралы болжам: $0.000234. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы PILSO OS (PILSO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, PILSO үшін баға туралы болжам $0.000235 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

PILSO OS (PILSO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, PILSO үшін болжалды баға $0.000235 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы PILSO OS баға статистикасы

--
----

--

$ 19.32K
$ 19.32K$ 19.32K

82.23M
82.23M 82.23M

--
----

--

Соңғы PILSO бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, PILSO айналымдағы ұсынысы 82.23M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 19.32K.

PILSO OS Тарихи баға

PILSO OS нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, PILSO OS ағымдағы бағасы — 0.000234 USD. PILSO OS(PILSO) айналымдағы мөлшері — 82.23M PILSO. Бұл оған $19,319.67 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -6.23%
    $ -0.000014
    $ 0.000340
    $ 0.000233
  • 30 күн
    -29.98%
    $ -0.000070
    $ 0.000340
    $ 0.000233
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, PILSO OS токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, PILSO OS токені саудаланған ең жоғары баға $0.000340 және ең төмен баға $0.000233 болды. Ол -6.23% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд PILSO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, PILSO OS токені -29.98% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000070 көрсетеді. Бұл жақын арада PILSO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

PILSO OS (PILSO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

PILSO OS бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген PILSO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін PILSO OS бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль PILSO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар PILSO OS бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың PILSO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін PILSO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және PILSO OS болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

PILSO бағасын болжау неліктен маңызды?

PILSO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

PILSO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, PILSO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда PILSO бағасы қандай болады?
PILSO OS (PILSO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды PILSO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы PILSO қанша тұрады?
1 PILSO OS (PILSO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PILSO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды PILSO бағасы қандай?
PILSO OS (PILSO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 PILSO болады.
2028 жылы болжамды PILSO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PILSO OS (PILSO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды PILSO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PILSO OS (PILSO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы PILSO қанша тұрады?
1 PILSO OS (PILSO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PILSO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған PILSO баға болжамы қандай?
PILSO OS (PILSO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 PILSO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.