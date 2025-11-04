Oracle xStock (ORCLX) Баға болжамы (USD)

Oracle xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ORCLX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Oracle xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Oracle xStock бағасын болжау
Нақты
Болжам
Oracle xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Oracle xStock (ORCLX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Oracle xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 279.97 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Oracle xStock (ORCLX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Oracle xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 293.9685 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Oracle xStock (ORCLX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ORCLX $ 308.6669, ал өсу қарқыны 10.25%.

Oracle xStock (ORCLX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ORCLX $ 324.1002, ал өсу қарқыны 15.76%.

Oracle xStock (ORCLX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ORCLX $ 340.3052 және өсу қарқыны 21.55%.

Oracle xStock (ORCLX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ORCLX $ 357.3205 және өсу қарқыны 27.63%.

Oracle xStock (ORCLX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Oracle xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 582.0375 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Oracle xStock (ORCLX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Oracle xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 948.0777 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 279.97
    0.00%
  • 2026
    $ 293.9685
    5.00%
  • 2027
    $ 308.6669
    10.25%
  • 2028
    $ 324.1002
    15.76%
  • 2029
    $ 340.3052
    21.55%
  • 2030
    $ 357.3205
    27.63%
  • 2031
    $ 375.1865
    34.01%
  • 2032
    $ 393.9459
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 413.6432
    47.75%
  • 2034
    $ 434.3253
    55.13%
  • 2035
    $ 456.0416
    62.89%
  • 2036
    $ 478.8437
    71.03%
  • 2037
    $ 502.7858
    79.59%
  • 2038
    $ 527.9251
    88.56%
  • 2039
    $ 554.3214
    97.99%
  • 2040
    $ 582.0375
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Oracle xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 279.97
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 280.0083
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 280.2384
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 281.1205
    0.41%
Бүгінгі Oracle xStock (ORCLX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ORCLX үшін болжанған баға: $279.97. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Oracle xStock (ORCLX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ORCLX үшін баға туралы болжам: $280.0083. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Oracle xStock (ORCLX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ORCLX үшін баға туралы болжам $280.2384 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Oracle xStock (ORCLX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ORCLX үшін болжалды баға $281.1205 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Oracle xStock баға статистикасы

Сонымен қатар, ORCLX айналымдағы ұсынысы 4.33K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.21M.

Oracle xStock Тарихи баға

Oracle xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Oracle xStock ағымдағы бағасы — 279.97 USD. Oracle xStock(ORCLX) айналымдағы мөлшері — 4.33K ORCLX. Бұл оған $1,211,451 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    2.35%
    $ 6.44
    $ 285.65
    $ 273.51
  • 7 күн
    -5.95%
    $ -16.6712
    $ 302.8328
    $ 267.2350
  • 30 күн
    -7.55%
    $ -21.1584
    $ 302.8328
    $ 267.2350
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Oracle xStock токені $6.44 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 2.35% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Oracle xStock токені саудаланған ең жоғары баға $302.8328 және ең төмен баға $267.2350 болды. Ол -5.95% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ORCLX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Oracle xStock токені -7.55% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-21.1584 көрсетеді. Бұл жақын арада ORCLX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Oracle xStock (ORCLX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Oracle xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ORCLX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Oracle xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ORCLX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Oracle xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ORCLX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ORCLX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Oracle xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ORCLX бағасын болжау неліктен маңызды?

ORCLX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ORCLX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ORCLX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ORCLX бағасы қандай болады?
Oracle xStock (ORCLX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ORCLX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ORCLX қанша тұрады?
1 Oracle xStock (ORCLX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ORCLX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ORCLX бағасы қандай?
Oracle xStock (ORCLX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ORCLX болады.
2028 жылы болжамды ORCLX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Oracle xStock (ORCLX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ORCLX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Oracle xStock (ORCLX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ORCLX қанша тұрады?
1 Oracle xStock (ORCLX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ORCLX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ORCLX баға болжамы қандай?
Oracle xStock (ORCLX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ORCLX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.