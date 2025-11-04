OpenDelta GMCI30 (OG30) Баға болжамы (USD)

OpenDelta GMCI30 үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта OG30 қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

OpenDelta GMCI30 бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

OpenDelta GMCI30 бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:29:34 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OpenDelta GMCI30 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.187612 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OpenDelta GMCI30 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.196992 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға OG30 $ 0.206842, ал өсу қарқыны 10.25%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға OG30 $ 0.217184, ал өсу қарқыны 15.76%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға OG30 $ 0.228043 және өсу қарқыны 21.55%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға OG30 $ 0.239445 және өсу қарқыны 27.63%.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы OpenDelta GMCI30 бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.390031 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenDelta GMCI30 (OG30) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы OpenDelta GMCI30 бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.635320 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.187612
    0.00%
  • 2026
    $ 0.196992
    5.00%
  • 2027
    $ 0.206842
    10.25%
  • 2028
    $ 0.217184
    15.76%
  • 2029
    $ 0.228043
    21.55%
  • 2030
    $ 0.239445
    27.63%
  • 2031
    $ 0.251418
    34.01%
  • 2032
    $ 0.263988
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.277188
    47.75%
  • 2034
    $ 0.291047
    55.13%
  • 2035
    $ 0.305600
    62.89%
  • 2036
    $ 0.320880
    71.03%
  • 2037
    $ 0.336924
    79.59%
  • 2038
    $ 0.353770
    88.56%
  • 2039
    $ 0.371458
    97.99%
  • 2040
    $ 0.390031
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді OpenDelta GMCI30 бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.187612
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.187637
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.187791
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.188383
    0.41%
Бүгінгі OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі OG30 үшін болжанған баға: $0.187612. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын OG30 үшін баға туралы болжам: $0.187637. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, OG30 үшін баға туралы болжам $0.187791 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, OG30 үшін болжалды баға $0.188383 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы OpenDelta GMCI30 баға статистикасы

--
----

--

$ 176.36K
$ 176.36K$ 176.36K

940.00K
940.00K 940.00K

--
----

--

Соңғы OG30 бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, OG30 айналымдағы ұсынысы 940.00K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 176.36K.

OpenDelta GMCI30 Тарихи баға

OpenDelta GMCI30 нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, OpenDelta GMCI30 ағымдағы бағасы — 0.187612 USD. OpenDelta GMCI30(OG30) айналымдағы мөлшері — 940.00K OG30. Бұл оған $176,355 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -5.71%
    $ -0.011375
    $ 0.199009
    $ 0.187268
  • 7 күн
    -10.27%
    $ -0.019268
    $ 0.227342
    $ 0.188510
  • 30 күн
    -17.50%
    $ -0.032845
    $ 0.227342
    $ 0.188510
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, OpenDelta GMCI30 токені $-0.011375 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -5.71% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, OpenDelta GMCI30 токені саудаланған ең жоғары баға $0.227342 және ең төмен баға $0.188510 болды. Ол -10.27% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд OG30 нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, OpenDelta GMCI30 токені -17.50% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.032845 көрсетеді. Бұл жақын арада OG30 бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

OpenDelta GMCI30 (OG30) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

OpenDelta GMCI30 бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген OG30 токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін OpenDelta GMCI30 бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль OG30 токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар OpenDelta GMCI30 бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың OG30 болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін OG30 импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және OpenDelta GMCI30 болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

OG30 бағасын болжау неліктен маңызды?

OG30 Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

OG30 қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, OG30 жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда OG30 бағасы қандай болады?
OpenDelta GMCI30 (OG30) баға болжау құралына сәйкес, болжамды OG30 бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы OG30 қанша тұрады?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OG30 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды OG30 бағасы қандай?
OpenDelta GMCI30 (OG30) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 OG30 болады.
2028 жылы болжамды OG30 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды OG30 бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы OG30 қанша тұрады?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OG30 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған OG30 баға болжамы қандай?
OpenDelta GMCI30 (OG30) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 OG30 болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:29:34 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.