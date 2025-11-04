OpenAI PreStocks (OPENAI) Баға болжамы (USD)

OpenAI PreStocks үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта OPENAI қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

OpenAI PreStocks бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

OpenAI PreStocks бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
OpenAI PreStocks 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OpenAI PreStocks 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1,101.91 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OpenAI PreStocks 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1,157.0055 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға OPENAI $ 1,214.8557, ал өсу қарқыны 10.25%.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға OPENAI $ 1,275.5985, ал өсу қарқыны 15.76%.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға OPENAI $ 1,339.3784 және өсу қарқыны 21.55%.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға OPENAI $ 1,406.3474 және өсу қарқыны 27.63%.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы OpenAI PreStocks бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2,290.7917 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OpenAI PreStocks (OPENAI) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы OpenAI PreStocks бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3,731.4583 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1,101.91
    0.00%
  • 2026
    $ 1,157.0055
    5.00%
  • 2027
    $ 1,214.8557
    10.25%
  • 2028
    $ 1,275.5985
    15.76%
  • 2029
    $ 1,339.3784
    21.55%
  • 2030
    $ 1,406.3474
    27.63%
  • 2031
    $ 1,476.6647
    34.01%
  • 2032
    $ 1,550.4980
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1,628.0229
    47.75%
  • 2034
    $ 1,709.4240
    55.13%
  • 2035
    $ 1,794.8952
    62.89%
  • 2036
    $ 1,884.6400
    71.03%
  • 2037
    $ 1,978.8720
    79.59%
  • 2038
    $ 2,077.8156
    88.56%
  • 2039
    $ 2,181.7064
    97.99%
  • 2040
    $ 2,290.7917
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді OpenAI PreStocks бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1,101.91
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1,102.0609
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1,102.9666
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1,106.4383
    0.41%
Бүгінгі OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі OPENAI үшін болжанған баға: $1,101.91. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын OPENAI үшін баға туралы болжам: $1,102.0609. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, OPENAI үшін баға туралы болжам $1,102.9666 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, OPENAI үшін болжалды баға $1,106.4383 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы OpenAI PreStocks баға статистикасы

--
----

--

$ 869.11K
$ 869.11K$ 869.11K

789.99
789.99 789.99

--
----

--

Соңғы OPENAI бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, OPENAI айналымдағы ұсынысы 789.99 және жалпы нарықтық капитализациясы $ 869.11K.

OpenAI PreStocks Тарихи баға

OpenAI PreStocks нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, OpenAI PreStocks ағымдағы бағасы — 1,101.91 USD. OpenAI PreStocks(OPENAI) айналымдағы мөлшері — 789.99 OPENAI. Бұл оған $869,105 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    21.70%
    $ 196.45
    $ 1,368.09
    $ 860.98
  • 7 күн
    47.79%
    $ 526.6052
    $ 1,488.6555
    $ 685.4365
  • 30 күн
    63.70%
    $ 701.9516
    $ 1,488.6555
    $ 685.4365
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, OpenAI PreStocks токені $196.45 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 21.70% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, OpenAI PreStocks токені саудаланған ең жоғары баға $1,488.6555 және ең төмен баға $685.4365 болды. Ол 47.79% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд OPENAI нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, OpenAI PreStocks токені 63.70% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $701.9516 көрсетеді. Бұл жақын арада OPENAI бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

OpenAI PreStocks (OPENAI) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

OpenAI PreStocks бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген OPENAI токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін OpenAI PreStocks бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль OPENAI токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар OpenAI PreStocks бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың OPENAI болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін OPENAI импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және OpenAI PreStocks болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

OPENAI бағасын болжау неліктен маңызды?

OPENAI Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

OPENAI қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, OPENAI жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда OPENAI бағасы қандай болады?
OpenAI PreStocks (OPENAI) баға болжау құралына сәйкес, болжамды OPENAI бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы OPENAI қанша тұрады?
1 OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OPENAI 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды OPENAI бағасы қандай?
OpenAI PreStocks (OPENAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 OPENAI болады.
2028 жылы болжамды OPENAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OpenAI PreStocks (OPENAI) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды OPENAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OpenAI PreStocks (OPENAI) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы OPENAI қанша тұрады?
1 OpenAI PreStocks (OPENAI) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OPENAI 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған OPENAI баға болжамы қандай?
OpenAI PreStocks (OPENAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 OPENAI болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:29:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.