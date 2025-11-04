Odin Liquidity Network (ODIN) Баға болжамы (USD)

Odin Liquidity Network үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ODIN қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Odin Liquidity Network бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Odin Liquidity Network бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:28:32 (UTC+8)

Odin Liquidity Network 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Odin Liquidity Network (ODIN) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Odin Liquidity Network 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004796 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Odin Liquidity Network 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.005036 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ODIN $ 0.005288, ал өсу қарқыны 10.25%.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ODIN $ 0.005552, ал өсу қарқыны 15.76%.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ODIN $ 0.005830 және өсу қарқыны 21.55%.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ODIN $ 0.006121 және өсу қарқыны 27.63%.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Odin Liquidity Network бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.009972 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Odin Liquidity Network (ODIN) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Odin Liquidity Network бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.016243 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.004796
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005036
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005288
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005552
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005830
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006121
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006428
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006749
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.007086
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007441
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007813
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008204
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008614
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009044
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009497
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009972
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Odin Liquidity Network бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004796
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004797
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004801
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004816
    0.41%
Бүгінгі Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ODIN үшін болжанған баға: $0.004796. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ODIN үшін баға туралы болжам: $0.004797. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ODIN үшін баға туралы болжам $0.004801 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ODIN үшін болжалды баға $0.004816 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Odin Liquidity Network баға статистикасы

--

$ 899.38K
$ 899.38K$ 899.38K

187.41M
187.41M 187.41M

Соңғы ODIN бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ODIN айналымдағы ұсынысы 187.41M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 899.38K.

Odin Liquidity Network Тарихи баға

Odin Liquidity Network нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Odin Liquidity Network ағымдағы бағасы — 0.004796 USD. Odin Liquidity Network(ODIN) айналымдағы мөлшері — 187.41M ODIN. Бұл оған $899,376 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -11.27%
    $ -0.000609
    $ 0.005406
    $ 0.004721
  • 7 күн
    -18.10%
    $ -0.000868
    $ 0.006485
    $ 0.004740
  • 30 күн
    -24.90%
    $ -0.001194
    $ 0.006485
    $ 0.004740
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Odin Liquidity Network токені $-0.000609 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -11.27% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Odin Liquidity Network токені саудаланған ең жоғары баға $0.006485 және ең төмен баға $0.004740 болды. Ол -18.10% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ODIN нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Odin Liquidity Network токені -24.90% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.001194 көрсетеді. Бұл жақын арада ODIN бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Odin Liquidity Network (ODIN) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Odin Liquidity Network бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ODIN токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Odin Liquidity Network бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ODIN токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Odin Liquidity Network бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ODIN болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ODIN импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Odin Liquidity Network болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ODIN бағасын болжау неліктен маңызды?

ODIN Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ODIN қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ODIN жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ODIN бағасы қандай болады?
Odin Liquidity Network (ODIN) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ODIN бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ODIN қанша тұрады?
1 Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ODIN 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ODIN бағасы қандай?
Odin Liquidity Network (ODIN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ODIN болады.
2028 жылы болжамды ODIN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ODIN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ODIN қанша тұрады?
1 Odin Liquidity Network (ODIN) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ODIN 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ODIN баға болжамы қандай?
Odin Liquidity Network (ODIN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ODIN болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.