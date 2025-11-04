Ninjas in Pyjamas (DOJO) Баға болжамы (USD)

Ninjas in Pyjamas үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта DOJO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Ninjas in Pyjamas бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Ninjas in Pyjamas бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:27:00 (UTC+8)

Ninjas in Pyjamas 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Ninjas in Pyjamas 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.134363 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Ninjas in Pyjamas 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.141081 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға DOJO $ 0.148135, ал өсу қарқыны 10.25%.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға DOJO $ 0.155541, ал өсу қарқыны 15.76%.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға DOJO $ 0.163319 және өсу қарқыны 21.55%.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға DOJO $ 0.171485 және өсу қарқыны 27.63%.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Ninjas in Pyjamas бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.279331 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Ninjas in Pyjamas бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.455000 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.134363
    0.00%
  • 2026
    $ 0.141081
    5.00%
  • 2027
    $ 0.148135
    10.25%
  • 2028
    $ 0.155541
    15.76%
  • 2029
    $ 0.163319
    21.55%
  • 2030
    $ 0.171485
    27.63%
  • 2031
    $ 0.180059
    34.01%
  • 2032
    $ 0.189062
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.198515
    47.75%
  • 2034
    $ 0.208441
    55.13%
  • 2035
    $ 0.218863
    62.89%
  • 2036
    $ 0.229806
    71.03%
  • 2037
    $ 0.241296
    79.59%
  • 2038
    $ 0.253361
    88.56%
  • 2039
    $ 0.266029
    97.99%
  • 2040
    $ 0.279331
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Ninjas in Pyjamas бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.134363
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.134381
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.134491
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.134915
    0.41%
Бүгінгі Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі DOJO үшін болжанған баға: $0.134363. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын DOJO үшін баға туралы болжам: $0.134381. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, DOJO үшін баға туралы болжам $0.134491 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, DOJO үшін болжалды баға $0.134915 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Ninjas in Pyjamas баға статистикасы

--
----

--

$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K

549.14K
549.14K 549.14K

--
----

--

Соңғы DOJO бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, DOJO айналымдағы ұсынысы 549.14K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 73.71K.

Ninjas in Pyjamas Тарихи баға

Ninjas in Pyjamas нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Ninjas in Pyjamas ағымдағы бағасы — 0.134363 USD. Ninjas in Pyjamas(DOJO) айналымдағы мөлшері — 549.14K DOJO. Бұл оған $73,708 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -4.09%
    $ -0.005742
    $ 0.14164
    $ 0.132321
  • 7 күн
    -32.28%
    $ -0.043384
    $ 0.511583
    $ 0.133183
  • 30 күн
    -73.50%
    $ -0.098760
    $ 0.511583
    $ 0.133183
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Ninjas in Pyjamas токені $-0.005742 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -4.09% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Ninjas in Pyjamas токені саудаланған ең жоғары баға $0.511583 және ең төмен баға $0.133183 болды. Ол -32.28% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд DOJO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Ninjas in Pyjamas токені -73.50% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.098760 көрсетеді. Бұл жақын арада DOJO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Ninjas in Pyjamas бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген DOJO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Ninjas in Pyjamas бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль DOJO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Ninjas in Pyjamas бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың DOJO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін DOJO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Ninjas in Pyjamas болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

DOJO бағасын болжау неліктен маңызды?

DOJO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

DOJO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, DOJO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда DOJO бағасы қандай болады?
Ninjas in Pyjamas (DOJO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды DOJO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы DOJO қанша тұрады?
1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DOJO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды DOJO бағасы қандай?
Ninjas in Pyjamas (DOJO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 DOJO болады.
2028 жылы болжамды DOJO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Ninjas in Pyjamas (DOJO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды DOJO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Ninjas in Pyjamas (DOJO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы DOJO қанша тұрады?
1 Ninjas in Pyjamas (DOJO) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DOJO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған DOJO баға болжамы қандай?
Ninjas in Pyjamas (DOJO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 DOJO болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.