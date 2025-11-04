Nereus (NRS) Баға болжамы (USD)

Nereus үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта NRS қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Nereus бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Nereus бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:18:11 (UTC+8)

Nereus 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Nereus (NRS) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nereus 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.134109 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nereus (NRS) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nereus 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.140814 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nereus (NRS) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға NRS $ 0.147855, ал өсу қарқыны 10.25%.

Nereus (NRS) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға NRS $ 0.155247, ал өсу қарқыны 15.76%.

Nereus (NRS) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға NRS $ 0.163010 және өсу қарқыны 21.55%.

Nereus (NRS) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға NRS $ 0.171160 және өсу қарқыны 27.63%.

Nereus (NRS) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Nereus бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.278802 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nereus (NRS) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Nereus бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.454140 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.134109
    0.00%
  • 2026
    $ 0.140814
    5.00%
  • 2027
    $ 0.147855
    10.25%
  • 2028
    $ 0.155247
    15.76%
  • 2029
    $ 0.163010
    21.55%
  • 2030
    $ 0.171160
    27.63%
  • 2031
    $ 0.179718
    34.01%
  • 2032
    $ 0.188704
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.198140
    47.75%
  • 2034
    $ 0.208047
    55.13%
  • 2035
    $ 0.218449
    62.89%
  • 2036
    $ 0.229371
    71.03%
  • 2037
    $ 0.240840
    79.59%
  • 2038
    $ 0.252882
    88.56%
  • 2039
    $ 0.265526
    97.99%
  • 2040
    $ 0.278802
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Nereus бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.134109
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.134127
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.134237
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.134660
    0.41%
Бүгінгі Nereus (NRS) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі NRS үшін болжанған баға: $0.134109. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Nereus (NRS) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын NRS үшін баға туралы болжам: $0.134127. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Nereus (NRS) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, NRS үшін баға туралы болжам $0.134237 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Nereus (NRS) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, NRS үшін болжалды баға $0.134660 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Nereus баға статистикасы

--
----

--

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

39.01M
39.01M 39.01M

--
----

--

Соңғы NRS бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, NRS айналымдағы ұсынысы 39.01M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5.23M.

Nereus Тарихи баға

Nereus нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Nereus ағымдағы бағасы — 0.134109 USD. Nereus(NRS) айналымдағы мөлшері — 39.01M NRS. Бұл оған $5,234,354 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -2.25%
    $ -0.003096
    $ 0.137319
    $ 0.133899
  • 7 күн
    0.77%
    $ 0.001026
    $ 0.141516
    $ 0.130982
  • 30 күн
    1.72%
    $ 0.002300
    $ 0.141516
    $ 0.130982
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Nereus токені $-0.003096 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -2.25% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Nereus токені саудаланған ең жоғары баға $0.141516 және ең төмен баға $0.130982 болды. Ол 0.77% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд NRS нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Nereus токені 1.72% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.002300 көрсетеді. Бұл жақын арада NRS бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Nereus (NRS) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Nereus бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген NRS токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Nereus бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль NRS токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Nereus бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың NRS болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін NRS импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Nereus болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

NRS бағасын болжау неліктен маңызды?

NRS Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

NRS қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, NRS жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда NRS бағасы қандай болады?
Nereus (NRS) баға болжау құралына сәйкес, болжамды NRS бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы NRS қанша тұрады?
1 Nereus (NRS) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, NRS 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды NRS бағасы қандай?
Nereus (NRS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 NRS болады.
2028 жылы болжамды NRS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nereus (NRS) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды NRS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nereus (NRS) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы NRS қанша тұрады?
1 Nereus (NRS) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, NRS 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған NRS баға болжамы қандай?
Nereus (NRS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 NRS болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:18:11 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.